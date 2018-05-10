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以色列70飛彈襲敘利亞 至少23死

2018-05-10 22:37中央社 莫斯科／貝魯特／柏林10日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天表示，以色列共出動28架戰機、發射約70枚飛彈襲擊敘利亞。而敘利亞人權瞭望台組織表示，這場攻擊造成至少23名戰士喪生。

國際傳真社（Interfax News Agency）引述俄國國防部的聲明報導：「在這起攻擊中，以色列出動28架F-15及F-16戰機，對敘利亞不同地區發射約60枚空對地飛彈。以色列還發射10多枚戰術地對地飛彈。」

俄國國防部表示，敘利亞防空系統擊落半數以上飛彈，受損程度仍在評估中。

「伊朗武裝團體的所在位置、敘利亞軍隊在大馬士革附近及敘國南部的防空陣地，都遭到攻擊。」

以國軍方表示，自敘利亞發射的約20枚火箭趁夜攻擊駐守戈蘭高地（Golan Heights）的以國部隊，以軍發動襲擊。

以軍指控伊朗聖城部隊（Al-Quds force）對其發射火箭，並表示以國的反飛彈系統攔截4枚火箭，其他火箭則未落在其領土上。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）今天表示，以國趁夜對敘利亞境內數個地區發動攻擊，造成至少23名戰士死亡，包括5名敘利亞政府軍和18名其他盟軍成員。

這個總部設在英國的組織指出，死亡的5名政府軍包括一名軍官，也有外國人傷亡。

這個組織還表示，以軍攻擊目標包括大馬士革附近及敘利亞西南部地區。

以國軍方表示，已擊中敘利亞境內數十個伊朗軍事目標。

伊朗駐敘利亞的軍隊據稱對戈蘭高地的以軍陣地發射數十枚火箭，德國今天批評伊朗「挑釁」。

德國外交部發言人於聲明中說：「這些攻擊是嚴重挑釁，我們對此強烈譴責。正如我們一貫強調的，以色列有權自我防衛。」

但發言人也說，「至關重要的是，局勢不再進一步升高」。

她說，為達成這項目標，必須找到「可持久的政治解決方案」，以終結敘利亞衝突，「這不但可以讓敘利亞人民不再受苦，同時也不會進一步危及整個地區的穩定」。

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