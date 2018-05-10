影／美才剛退伊朗核協議 以色列就動手炸伊軍

2018-05-10 14:10 世界日報 編譯中心╱綜合10日電



美國總統川普8日宣布退出伊朗核協議，並簽署恢復對伊朗制裁，引起歐洲國家與俄羅斯一片不滿，只有以色列拍手叫好，先前一度傳出準備轟炸敘利亞境內的伊朗軍隊，現在以色列軍方被披露突襲敘利亞首都大馬士革南方、伊朗所使用的軍事基地，造成伊朗9名軍事人員死亡。

綜合媒體報導，美國8日才退出伊朗核協議，中東局勢風雲變色，以色列隨即對敘利亞動手，在大馬士革南方的軍事基地進行空襲，消息稱該基地正是伊朗軍隊使用。

以色列戰機晚間起飛進敘利亞領空，並摧毀敘利亞境內伊朗用來針對以色列的飛彈。從事發現場的影片中可見，大馬士革南方的軍事基地火焰沖天。

敘利亞人權觀察組織報告指，就在川普宣布退出伊朗核協議後不久，以色列就向敘利亞的齊蘇埃（Kissoueh）地區發射導彈，造成伊朗9名軍事人員死亡。以色列軍隊進入警戒狀態。

就在川普要宣布棄核與否前夕，以色列軍方就曾表示，在發現敘利亞境內的伊朗部隊有不尋常活動後，已警告在北部邊境戈蘭高地（Golan Heights）上的民眾要有遭受砲擊的準備。當時以色列並沒有針對細節說明。

以色列突襲敘利亞首都大馬士革南方、伊朗所使用的軍事基地，造成伊朗9名軍事人員死亡。 美聯社 分享 facebook

伊朗回擊 以軍：未造成傷亡

伊朗控以色列發動空襲，並誓言報復。以色列軍方指出，伊朗部隊10日從戈蘭高地上的敘利亞境內，向同在這個戰略高地的以軍前哨基地發射砲彈與火箭攻擊，但未造成任何傷亡。

以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）中校表示，他們已對這次攻擊反擊報復，但未詳述。

康里克斯表示，伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guard Corps）轄下的聖城部隊（Quds Force）在當地時間10日凌晨0時10分左右發射約20枚砲彈，其中多數為火箭。以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統「攔截到一些火箭」，「我們未接獲任何傷亡報告。目前評估傷害情形不大」。