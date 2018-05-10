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川普退出核協議 還嗆伊朗別復核

2018-05-10 05:11中央社 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社
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美國總統川普昨天退出伊朗核子協議後，今天警告伊朗若恢復核子計畫「會有非常嚴重後果」。伊朗最高領袖哈米尼則揚言，除非歐洲拿出實質保證，否則伊朗也該退出核協議。

法新社報導，被媒體問到若德黑蘭重啟核子計畫會怎麼回應時，川普說：「伊朗會曉得。」

川普在白宮告訴記者：「我會建議伊朗別重啟核子計畫，我會強烈建議他們。如果他們真的重啟，會有非常嚴重的後果。」

美、俄、中、英、法、德等國2013年6月與伊朗展開談判，並於2015年4月敲定突破性的伊朗核子協議，德黑蘭當局同意凍結核計畫，換取國際放寬懲罰性制裁，使得伊朗與西方多年的對峙得以落幕。

川普昨不顧歐洲與國際反對，悍然宣布退出伊朗核子協議，引起伊朗強烈反彈。伊朗議員在國會內焚燒美國國旗，高喊「美國去死」，不過伊朗在中東的對手沙烏地阿拉伯與以色列，則讚揚川普此舉。

伊朗宗教最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）表示，除非歐洲拿出堅實保障，確保貿易關係會持續，否則伊朗也應退出核子協議。

哈米尼在電視演講裡告訴伊朗政府：「若當下無法獲得絕對保障－其實我也真的懷疑能得到，我們就不能繼續像現在這樣做。」

伊朗川普德黑蘭
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