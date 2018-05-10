馬克宏力挽狂瀾盼救核協議 伊朗不看好

2018-05-10 05:11 中央社 德國亞琛9日綜合外電報導



法國總統馬克宏。 歐新社 分享 facebook 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，美國總統川普決定退出伊朗核子協議是個「錯誤」；但伊朗不看好法國及歐洲能挽救核子協議。

根據法國總統府公布馬克宏接受德國第一電視台（ARD）與德國之聲（DW）訪問內容，馬克宏說：「我對美國總統的決定感到遺憾，我覺得那是個錯誤，這也是為何我們歐洲決定要留在2015年達成的伊朗核協議內。」

馬克宏強調，重申伊朗核子協議的承諾，對歐洲主要國家很重要，並提到稍早已與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）通電話。

他說：「我藉此機會告訴羅哈尼總統，歐洲各國決定留在核協議內，能夠防止伊朗立即重啟核子活動，避免緊張升溫。」

不過「伊朗學生通訊社」（ISNA）報導，羅哈尼今天與馬克宏通電話時表示，歐洲想挽救伊朗核子協議，機會有限。

ISNA引述羅哈尼告訴馬克宏的話說：「根據目前的情況，歐洲只剩非常有限的機會能保住核協議，且需儘快闡明自身立場、宣示自身義務與盼望達成的目的。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬克宏今天除重申歐洲對伊朗核協議的承諾，也敦促德黑蘭參與日後就伊朗彈道飛彈計畫的討論。

馬克宏與羅哈尼通電話，鄭重表達挽救伊朗核協議的意願。據法國總統府所公布，馬克宏敦促伊朗「與參各方進行廣泛討論」，包括2025年以後的核子計畫、彈道飛彈計畫及伊朗在中東各地的行動。

伊朗核子協議含「日落條款」，允許伊朗在2025年後逐步重啟部分核計畫。