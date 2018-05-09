以色列叫好 嗆炸敘利亞境內伊軍

2018-05-09 13:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合8日電



以色列總理內唐亞胡。 歐新社 分享 facebook

川普總統宣布美國退出伊朗核協議，歐洲國家與俄羅斯一片不滿與憂慮之聲，只有以色列拍手叫好。

值得注意的是，以色列軍方表示，在發現敘利亞境內的伊朗軍隊有活動跡象後，駐守敘利亞邊境的以國軍隊提高戒備，還動員部分後備軍人，而且傳出以色列空襲敘國首都大馬士革郊外的軍方基地。

美聯社報導，長期反對伊朗核子協議的以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu)，8日讚揚川普宣布退出核協議是「歷史性的壯舉」，並認為繼續維持伊朗核協議只會造成中東的災難，也不利世界和平。

他在向以色列全國播放的電視演說中說：「儘管有這項協議，德黑蘭的恐怖政權依然有發展彈道飛彈的能力，可以攜帶核子彈頭飛到全世界很多地方。這項協議不會降低伊朗的侵略性，反而會大大加深，現在在整個中東都看得到。」

以色列軍方同一天也表示，在發現敘利亞境內的伊朗部隊有不尋常活動後，已警告在北部邊境戈蘭高地上的民眾要有受到砲擊的準備；以色列並發表聲明，承認動員部分後備部隊，但沒有提到細節。

此外，敘利亞國營新聞社SANA與電視台報導，以色列8日攻擊在大馬士革南邊約六哩、有多處敘利亞軍方基地的小鎮基斯維(Kisweh)，當地傳出大爆炸聲響，而敘利亞軍方已成功攔截及摧毀兩枚來襲飛彈，也沒有提到其他細節。

以色列並未回應相關報導，而且以國從來不證實或否認空襲敘利亞。