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美背棄在先 外交界：要伊朗重簽大協議機會渺茫

2018-05-09 12:14中央社 巴黎／華盛頓8日綜合外電報導

現任與前任外交官說，美國退出伊朗核協議後，往後要就核子、飛彈與區域活動和伊朗達成更廣泛的「大協議」，機會似乎相當渺茫，特別是美國在伊朗心中留下毀約紀錄之後。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）今天宣布退出2015年美國、英國、法國、德國、中國、俄羅斯與伊朗簽訂，同意以減緩經濟制裁換取伊朗約束核計畫的協議，儘管德黑蘭當局已排除新協議的可能性並揚言報復，川普仍表示「準備、願意、可以」協商。

川普決定退出核協議，毀了前任總統歐巴馬任內最主要的外交政策成就，不僅恐將導致美伊更激烈對抗，美國和苦苦勸告川普留下的英、法、德，關係也跟著緊張起來。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月24日訪美時，或許意識到了那點，丟出和伊朗簽訂「新協議」的想法。

馬克宏表示，新協議可有4大面向：限制伊朗長短期核子計畫；陷縮伊朗彈道飛彈計畫；約束西方認為伊朗在敘利亞、葉門、伊拉克與黎巴嫩的破壞行動。

法國官員表示，這是要讓川普即使退出核協議，也還保有某種外交斡旋空間，但現任和前任外交官都說，要把伊朗帶回談判桌商談「大協議」，真的是難上加難，特別是華府做出德黑蘭只會認為是背信毀約的動作之後。

前美國國務院禁核擴散專家艾恩宏（R obertEinhorn）表示：「伊朗會有好一段時間抗拒商談新協議，這裡我說的是會有好幾年時間。」他說，要讓伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）重新展開會談，「政治上根本站不住腳」。

伊朗政府某高官在川普宣布退出協議前表示：「如果川普退出，實施可能癱瘓伊朗石油販售的制裁，伊朗別無選擇，惟有強烈反應。」

伊朗一位情報官員更暗示，如果遭受壓力，伊朗可能採行更激進的區域政策。

1988年兩伊戰爭期間，伊拉克對伊朗多座城市投下飛彈造成傷亡，有鑑於此，伊朗展開飛彈計畫，以達某種程度的威懾效果，確保國家不會毫無防備能力。

伊朗在敘利亞、伊拉克、黎巴嫩、葉門的活動，反映他們渴望投射實力，某種程度而言，也可以看出他們和沙烏地阿拉伯競逐區域主導權的艱難。

光讓德黑蘭限制飛彈計畫就夠難了，更遑論要他們放棄。

一位歐洲外交官表示：「這不（完全）是空中樓閣，但因為美國和伊朗都還沒準備好，現階段似乎無法達成。」

「大協議」的達成，最終也需要伊朗核協議另兩個締約國俄羅斯和中國開綠燈。

兩位歐洲外交官認為，俄、中一開始會對美國退出協議怒不可遏，但到頭來還是會接受現實。此外，就像其他歐洲國家一樣，俄中必須決定是不是準備好了，要讓本國公司受到美國制裁影響。

法國一位資深官員認為，中國一開始會比俄羅斯更有建設性，因為中國對區域軍事對抗沒有興趣。

他還說：「讓俄羅斯參與會費比較多功夫，因為俄國有涉入這個區域的敘利亞，對西方態度也更強硬。」

至於川普會不會接受「大協議」，這位法國資深外交官認為：「他說想要協議、更好的協議，所以讓我們試試看，給他那個協議。伊朗會相信我們嗎？可能不會。」

伊朗川普
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