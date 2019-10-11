親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
雙十國慶話題多
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

波洛西賀雙十國慶：美台關係持續數十年無可撼動

2019-10-11 12:27世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

眾院議長波洛西的雙十國慶賀函，以中華民國（台灣)總統稱呼蔡英文，提到美台數十年關...
眾院議長波洛西的雙十國慶賀函，以中華民國（台灣)總統稱呼蔡英文，提到美台數十年關係難以撼動外，也強調國會兩黨對台灣人民的堅定支持。賀函由駐美代表處提供
分享

中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)透過一封給「中華民國(台灣)總統蔡英文閣下」的信中，提到美台關係「持續數十年無可撼動」，國會透過台灣關係法與眾院剛通過的台灣保證法，再次確認美國兩黨對台灣人民基本權利與共同價值的堅定支持。

雙橡園國慶酒會邀請美國政商學僑界，以及各國駐美使節代表約1500人出席；駐美代表高碩泰表示，在美國毫不動搖的友誼、承諾與合作之下，台灣已成為經濟引擎、可信賴的夥伴、民主成功故事，及世界的良善力量，無論大環境如何高低起伏，不可替代的台美關係越來越強勁，現在是近期記憶裡台美關係最好的時期。

中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，駐美代表高碩泰致詞。...
中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，駐美代表高碩泰致詞。(記者羅曉媛╱攝影)
分享

他表示，中華民國如今的外交處境也很困難，國際社會的挑戰不斷，但台灣如何突出定位，作為堅韌之島，立足台灣，放眼世界，如果群策群力，一定會達到目標。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty），致詞時肯定2019年是美台關係很重要的一年，雙方在經貿及各方面的密切互動都取得進展，今晚不僅慶祝「台灣關係法」40周年，更重要的是慶祝雙方持久的夥伴關係。

他並表示，美方也為北京持續不減的對台政治經濟軍事打壓深感擔憂，美國將繼續反對片面改變台海現狀的舉動，並堅持兩岸以兩邊人民都接受的和平方式解決歧見；他呼籲北京恢復對話，亦重申美國肯定台灣擁抱民主制度，為所有華人鋪設更佳道路。

本人也是籃球迷的莫健，受訪時對火箭隊總經理莫雷的推特事件評論說，中國政府曾經施壓航空公司、酒店業者，這次看到美國一家大型機構頂著中國當局以數十億元生意為要脅的壓力、要求把黑的說成白的，但卻表態不會任其擺布、不會讓步言論自由，令人印象深刻，他希望全世界注意到這件事，其他公司也能找到同樣的勇氣說不。

晚宴並宣讀眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）前一天給蔡英文總統的賀信，她在信中表示，美台關係在友誼、互相尊重及合作的基礎上建立了持續數十年不動搖的紐帶，在台灣關係法40周年以及眾院近期通過「台灣保證法」之際，美方重申對台灣人民基本權利及雙方共享民主價值觀的堅定、跨黨派支持，期待未來繼續深化雙邊友誼。

中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，美國在台協會主席莫健...
中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，美國在台協會主席莫健致詞。(記者羅曉媛╱攝影)
分享

中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，高碩泰致詞後不忘給華...
中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，高碩泰致詞後不忘給華府國民隊加油。(記者羅曉媛╱攝影)
分享

駐美代表高碩泰夫婦在典禮尾聲邀來賓共同舉杯，祝賀兩國國運昌隆、情誼永存。（記者羅...
駐美代表高碩泰夫婦在典禮尾聲邀來賓共同舉杯，祝賀兩國國運昌隆、情誼永存。（記者羅曉媛／攝影）
分享

國慶

相關新聞

國慶焰火散場大亂 潘孟安說問題出在這

2019-10-11 13:22

【即時短評】一張老照片 看蔡英文製造的芒果乾

2019-10-11 12:01

亡國感誰害的？蘇貞昌嗆韓：到中國不敢說中華民國

2019-10-11 12:34

影／堅持九二共識遭綠猛酸 韓辦回嗆：抹紅當遮羞布

2019-10-11 13:31

李佳芬遲到避與馬英九同台？韓辦：韓國瑜與馬關係好

2019-10-11 12:20

從課綱到國際社會 藍委：綠執政造就最深亡國感

2019-10-11 10:28

總統府「棄扁保馬」？扁氣評為何不能參加國慶大會

2019-10-11 09:33

游盈隆：蔡英文公開擁抱中華民國 光榮或難堪自有公道

2019-10-11 09:33

蔡英文國慶三目標 孫大千：永遠達不到的美麗謊言

2019-10-11 09:01

駐丹麥代表處國慶酒會 李翔宙丹麥語致詞

2019-10-11 08:19

閱兵祕史！為何當年全台嘲笑阿扁、小英狂拆砲管？

2019-10-11 08:00

逆雨前行...國慶焰火落幕 潘孟安深夜發千字文道歉

2019-10-11 01:57

台中國慶升旗 盧秀燕、朱立倫合體 胡志強牽妻低調參與

2019-10-11 00:20

台南國慶升旗 黃偉哲：國旗是最大公約數

2019-10-11 00:07

新北蘆洲國慶蔥油餅送700張 民眾邊吃邊揮國旗

2019-10-11 00:03

北市國慶嗡嗡包 凌晨1點就額滿

2019-10-10 23:59

郭柯宋同框升旗 郭台銘：不組黨、不會和宋合作

2019-10-10 23:48

國慶焰火屏東登場 創多個第一

2019-10-10 23:45

六千僑胞參加國慶 近三年最多

2019-10-10 23:42

國慶「國旗接龍」 新北硬漢嶺升旗

2019-10-10 23:42

32萬人次賞國慶焰火 會場投入破千警力

2019-10-10 22:00

獨／復刻早年國慶遊行 池上鄉民今踩街歡慶國家生日

2019-10-10 21:38

網友發起國慶「國旗接龍」PO照 催化愛國心

2019-10-10 21:38

國慶焰火吸引32萬人潮 有人踩著泥巴也要看焰火

2019-10-10 21:28

不輸屏東！13萬人在高雄舊鐵橋草地欣賞焰火

2019-10-10 21:28

影／史上最長國慶焰火 放不到一半民眾開始撤

2019-10-10 21:00

史上最長焰火來了 創下多個「第一」、照亮高屏溪

2019-10-10 20:41

超酷！國慶日陸上升旗到處是 他們潛入海底升旗慶生

2019-10-10 20:31

國慶焰火在屏東 潘孟安：現場超過12萬人

2019-10-10 20:30

睽違12年！ 國慶焰火閃耀屏東夜空42分鐘

2019-10-10 20:21

國慶焰火在屏東 蔡英文：再一次感受我屏東、我驕傲

2019-10-10 20:05

上千人齊聚國慶酒會 蔡總統：蚵仔煎pizza很好吃

2019-10-10 20:04

感動！高雄觀眾坐草地聽音樂 準備迎接國慶焰火

2019-10-10 19:16

免驚！屏東國慶焰火會場暴雨 氣象局：晚上會放晴

2019-10-10 18:52

影／藍營慶雙十 李佳芬遲到1小時與馬、吳同台破局

2019-10-10 17:54

又一波雨勢！國慶焰火節目開演 民眾赤腳踩泥進退兩難

2019-10-10 17:45

國慶焰火今晚屏東登場 大雨澆不熄民眾熱情

2019-10-10 17:33

高雄「隔岸觀火」音樂會下大雨 觀眾撐起野餐墊當雨具

2019-10-10 17:24

因遲到與馬英九、吳敦義同台破局 李佳芬：車子沒趕上

2019-10-10 17:11
看更多

熱門文章

逆雨前行...國慶焰火落幕 潘孟安深夜發千字文道歉

2019-10-11 01:57

不上班跑去SPA會館？ 陳致中：純按摩、議員無上班時間

2019-10-10 15:55

影／史上最長國慶焰火 放不到一半民眾開始撤

2019-10-10 21:00

天公不作美！ 國慶焰火會場下大雨民眾竄逃

2019-10-10 16:14

因遲到與馬英九、吳敦義同台破局 李佳芬：車子沒趕上

2019-10-10 17:11

國慶焰火開場就暴雨影響施放？屏縣府：照原定計畫演出

2019-10-10 17:05

閱兵祕史！為何當年全台嘲笑阿扁、小英狂拆砲管？

2019-10-11 08:00

總統府「棄扁保馬」？扁氣評為何不能參加國慶大會

2019-10-11 09:33

美女戰將獲郭家軍青睞 參選苗栗縣立委意願高

2019-10-10 13:50

把九二共識跟一國兩制畫上等號 蘇起：是蔡英文非習近平

2019-10-10 14:15

新聞眼／四位總統各有詮釋 蔡重新框架「中華民國台灣」

2019-10-11 00:58

新北市府國慶不升旗 林口區公所自辦

2019-10-10 16:01

國慶焰火吸引32萬人潮 有人踩著泥巴也要看焰火

2019-10-10 21:28

免驚！屏東國慶焰火會場暴雨 氣象局：晚上會放晴

2019-10-10 18:52

游盈隆：蔡英文公開擁抱中華民國 光榮或難堪自有公道

2019-10-11 09:33

史上最長焰火來了 創下多個「第一」、照亮高屏溪

2019-10-10 20:41

韓國瑜團隊提十問：蔡英文希望香港繼續動亂提升選情嗎？

2019-10-10 15:07

明年是中華民國存亡關鍵 馬英九：用選票下架蔡英文

2019-10-10 18:38

五星旗消失了！雙十國慶 金門模範街再度插滿國旗

2019-10-10 15:09

【即時短評】一張老照片 看蔡英文製造的芒果乾

2019-10-11 12:01

蔡英文國慶演講八提中華民國 吳敦義：總算及格了

2019-10-10 16:23

不輸屏東！13萬人在高雄舊鐵橋草地欣賞焰火

2019-10-10 21:28

國慶焰火在屏東 潘孟安：現場超過12萬人

2019-10-10 20:30

又一波雨勢！國慶焰火節目開演 民眾赤腳踩泥進退兩難

2019-10-10 17:45

國慶焰火在屏東 蔡英文：再一次感受我屏東、我驕傲

2019-10-10 20:05

影／好孤單！蘇貞昌國慶「路過」呂秀蓮 卓宋聊得開心

2019-10-10 15:43

柯文哲陪立委參選人板橋掃街 無意間搶了參選人風頭

2019-10-11 09:08

睽違12年！ 國慶焰火閃耀屏東夜空42分鐘

2019-10-10 20:21

兩岸政策交鋒 蔡英文、韓國瑜國慶大對決

2019-10-11 00:09

籲國人重視「存在感」 韓國瑜提兩岸四主張

2019-10-11 01:33

蔡總統國慶談話提中華民國 吳敦義：總算及格了

2019-10-10 15:26

反擊人民日報社論說 韓國瑜陣營：蔡總統是義和團長嗎？

2019-10-10 20:56

愛國旗大會 李佳芬與黨內大佬錯身

2019-10-10 15:45

2020立委選戰台中這區 柯文哲、郭台銘都想推參選人

2019-10-10 18:47

國慶焰火今晚屏東登場 大雨澆不熄民眾熱情

2019-10-10 17:33

柯文哲指大選到籃球垃圾時間 朱立倫：棒球九局逆轉勝

2019-10-10 14:57

新北市議員林金結諷蔡英文總統 越來越愛中華民國

2019-10-10 17:18

蔡英文國慶三目標 孫大千：永遠達不到的美麗謊言

2019-10-11 09:01

韓國瑜營批蔡英文連任火山爆發 蔡陣營：人民日報社論？

2019-10-10 19:28

蔡英文強調中華民國台灣 學者：向中間選民招手

2019-10-10 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top