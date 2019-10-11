波洛西賀雙十國慶：美台關係持續數十年無可撼動

2019-10-11 12:27 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



眾院議長波洛西的雙十國慶賀函，以中華民國（台灣)總統稱呼蔡英文，提到美台數十年關係難以撼動外，也強調國會兩黨對台灣人民的堅定支持。賀函由駐美代表處提供 分享 facebook

中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)透過一封給「中華民國(台灣)總統蔡英文閣下」的信中，提到美台關係「持續數十年無可撼動」，國會透過台灣關係法與眾院剛通過的台灣保證法，再次確認美國兩黨對台灣人民基本權利與共同價值的堅定支持。

雙橡園國慶酒會邀請美國政商學僑界，以及各國駐美使節代表約1500人出席；駐美代表高碩泰表示，在美國毫不動搖的友誼、承諾與合作之下，台灣已成為經濟引擎、可信賴的夥伴、民主成功故事，及世界的良善力量，無論大環境如何高低起伏，不可替代的台美關係越來越強勁，現在是近期記憶裡台美關係最好的時期。

中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，駐美代表高碩泰致詞。(記者羅曉媛╱攝影) 分享 facebook

他表示，中華民國如今的外交處境也很困難，國際社會的挑戰不斷，但台灣如何突出定位，作為堅韌之島，立足台灣，放眼世界，如果群策群力，一定會達到目標。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty），致詞時肯定2019年是美台關係很重要的一年，雙方在經貿及各方面的密切互動都取得進展，今晚不僅慶祝「台灣關係法」40周年，更重要的是慶祝雙方持久的夥伴關係。

他並表示，美方也為北京持續不減的對台政治經濟軍事打壓深感擔憂，美國將繼續反對片面改變台海現狀的舉動，並堅持兩岸以兩邊人民都接受的和平方式解決歧見；他呼籲北京恢復對話，亦重申美國肯定台灣擁抱民主制度，為所有華人鋪設更佳道路。

本人也是籃球迷的莫健，受訪時對火箭隊總經理莫雷的推特事件評論說，中國政府曾經施壓航空公司、酒店業者，這次看到美國一家大型機構頂著中國當局以數十億元生意為要脅的壓力、要求把黑的說成白的，但卻表態不會任其擺布、不會讓步言論自由，令人印象深刻，他希望全世界注意到這件事，其他公司也能找到同樣的勇氣說不。

晚宴並宣讀眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）前一天給蔡英文總統的賀信，她在信中表示，美台關係在友誼、互相尊重及合作的基礎上建立了持續數十年不動搖的紐帶，在台灣關係法40周年以及眾院近期通過「台灣保證法」之際，美方重申對台灣人民基本權利及雙方共享民主價值觀的堅定、跨黨派支持，期待未來繼續深化雙邊友誼。

中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，美國在台協會主席莫健致詞。(記者羅曉媛╱攝影) 分享 facebook

中華民國駐美代表處10日晚在雙橡園舉行建國108年國慶酒會，高碩泰致詞後不忘給華府國民隊加油。(記者羅曉媛╱攝影) 分享 facebook