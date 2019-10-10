睽違12年！ 國慶焰火閃耀屏東夜空42分鐘

相關新聞
國慶焰火開場就暴雨影響施放？屏縣府：照原定計畫演出2019-10-10 17:05
史上最長焰火來了 創下多個「第一」、照亮高屏溪2019-10-10 20:41
超酷！國慶日陸上升旗到處是 他們潛入海底升旗慶生2019-10-10 20:31
國慶焰火在屏東 潘孟安：現場超過12萬人2019-10-10 20:30
國慶焰火在屏東 蔡英文：再一次感受我屏東、我驕傲2019-10-10 20:05
上千人齊聚國慶酒會 蔡總統：蚵仔煎pizza很好吃2019-10-10 20:04
感動！高雄觀眾坐草地聽音樂 準備迎接國慶焰火2019-10-10 19:16
免驚！屏東國慶焰火會場暴雨 氣象局：晚上會放晴2019-10-10 18:52
影／藍營慶雙十 李佳芬遲到1小時與馬、吳同台破局2019-10-10 17:54
又一波雨勢！國慶焰火節目開演 民眾赤腳踩泥進退兩難2019-10-10 17:45
國慶焰火今晚屏東登場 大雨澆不熄民眾熱情2019-10-10 17:33
高雄「隔岸觀火」音樂會下大雨 觀眾撐起野餐墊當雨具2019-10-10 17:24
因遲到與馬英九、吳敦義同台破局 李佳芬：車子沒趕上2019-10-10 17:11
影／雙十國慶大會 國軍直升機編隊暖場壓軸2019-10-10 17:10
光輝十月！ 李佳芬：讓中華民國招牌重新擦亮2019-10-10 16:29
蔡英文國慶演講八提中華民國 吳敦義：總算及格了2019-10-10 16:23
天公不作美！ 國慶焰火會場下大雨民眾竄逃2019-10-10 16:14
新北市府國慶不升旗 林口區公所自辦2019-10-10 16:01
愛國旗大會 李佳芬與黨內大佬錯身2019-10-10 15:45
影／好孤單！蘇貞昌國慶「路過」呂秀蓮 卓宋聊得開心2019-10-10 15:43
臉書當機 蔡總統國慶演說貼文五萬按讚數變一萬2019-10-10 15:41
國慶不管農民曆忌嫁娶 新北85對新人登記結婚2019-10-10 15:28
五星旗消失了！雙十國慶 金門模範街再度插滿國旗2019-10-10 15:09
蔡英文國慶演說 完賣芒果乾 搭售團結鍋2019-10-10 14:39
國慶圖輯／中華民國108歲生日快樂！2019-10-10 13:36
影／「2019台灣英雄大遊行」行經館前路 民眾夾道歡迎2019-10-10 13:31
蔡總統：中華民國台灣 最大共識2019-10-10 13:23
雷虎小組施放彩煙 國慶大會完美落幕2019-10-10 12:29
迎雙十國慶 新北圖書館教各國孩摺「國旗帽」2019-10-10 12:22
慶祝108年國慶 蔡英文談中華民國台灣屹立70年2019-10-10 12:21
郭台銘國旗屋升旗典禮：認同國旗才會認同國家2019-10-10 11:34
新北市府登觀音山硬漢嶺升旗 另類方式賀國慶2019-10-10 11:34
國慶致詞時大幅國旗拼圖被風吹落 韓國瑜沒被嚇到2019-10-10 11:24
細數70年種種挑戰 蔡英文：中華民國不是誰的專利2019-10-10 11:24
台中國慶升旗 胡志強牽手邵曉鈴 人群中唱國歌2019-10-10 11:15
國慶談話批陸 蔡英文：拒絕一國兩制是台灣最大共識2019-10-10 10:41
國慶大會唱國歌 CH-47帥氣吊掛國旗橫越總統府上空2019-10-10 10:37
國慶致詞道有很深的亡國感 韓國瑜：沒有針對蔡總統2019-10-10 10:32
影／高市雙十國慶升旗萬旗飄揚 近年來首見2019-10-10 10:05
熱門文章
天公不作美！ 國慶焰火會場下大雨民眾竄逃2019-10-10 16:14
郭柯宋國慶同框 郭台銘：不組黨、不會和宋楚瑜合作2019-10-10 08:53
不上班跑去SPA會館？ 陳致中：純按摩、議員無上班時間2019-10-10 15:55
國慶致詞道有很深的亡國感 韓國瑜：沒有針對蔡總統2019-10-10 10:32
金防部參謀長被控浮報款項 暫調委員調查中2019-10-09 22:02
因遲到與馬英九、吳敦義同台破局 李佳芬：車子沒趕上2019-10-10 17:11
謝長廷稱真收到賀電 反批馬見安倍是台日最大假新聞2019-10-09 22:56
國慶焰火開場就暴雨影響施放？屏縣府：照原定計畫演出2019-10-10 17:05
國慶談話批陸 蔡英文：拒絕一國兩制是台灣最大共識2019-10-10 10:41
細數70年種種挑戰 蔡英文：中華民國不是誰的專利2019-10-10 11:24
對日外交又出包 一點看破台日關係2019-10-10 08:00
韓國瑜確定請假選總統 謝龍介爆原因和民進黨有關2019-10-10 11:16
報復性提名？ 民眾黨第二波區域立委名單將槓上陳菊2019-10-09 22:08
國慶演說 總統籲全民因應變局 厚植實力穩經濟2019-10-10 00:45
國慶升旗群眾大喊「韓總統」 綠營抨成韓國瑜造勢場2019-10-10 11:52
影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐2019-10-10 06:47
向蔡下戰帖…韓國瑜國慶談話 拋兩岸政策2019-10-10 00:49
韓國瑜國慶致詞痛批民進黨 東廠仍舊在、肥貓處處生2019-10-10 09:13
林郁方批烏龍賀電事件：謝長廷與外交部都心虛硬拗2019-10-09 20:55
韓國瑜提4項兩岸主張 「有必要會拿槍捍衛中華民國」2019-10-10 13:02
力挺自家人 陸官專科校友會替韓國瑜掛大看板2019-10-09 22:56
北市府升旗 郭柯宋今同框2019-10-10 07:45
美女戰將獲郭家軍青睞 參選苗栗縣立委意願高2019-10-10 13:50
把九二共識跟一國兩制畫上等號 蘇起：是蔡英文非習近平2019-10-10 14:15
台北市政府升旗 學姊發早餐2019-10-10 06:06
北市販賣機之亂 民眾黨酸：黨政合一的完美攻擊2019-10-09 21:01
韓國瑜出席高雄金曲之夜 「讓我們一起來愛中華民國」2019-10-09 22:17
【即時短評】「郭柯王」變「郭柯宋」 演義政治沒有永遠敵友2019-10-10 11:53
LSE發聲明 證實蔡英文獲博士學位2019-10-10 00:26
李佳芬再告3人妨害名譽2019-10-10 00:12
影／高市雙十國慶升旗萬旗飄揚 近年來首見2019-10-10 10:05
蔡英文國慶演講八提中華民國 吳敦義：總算及格了2019-10-10 16:23
郭台銘國旗屋升旗典禮：認同國旗才會認同國家2019-10-10 11:34
圖輯／中華民國生日快樂 總統舉國旗府前與民同慶2019-10-10 13:15
安倍「中華民國」賀電遭否認 外交部稱有收到非造假2019-10-10 00:32
又一波雨勢！國慶焰火節目開演 民眾赤腳踩泥進退兩難2019-10-10 17:45
國慶致詞時大幅國旗拼圖被風吹落 韓國瑜沒被嚇到2019-10-10 11:24
柯市府推智慧販賣機 引爆政治戰火2019-10-10 00:48
蔡總統今國慶演說 籲全民團結、壯大台灣2019-10-10 00:39
郭台銘的郭家軍出征 嘉市議員戴寧將角逐立委2019-10-10 13:24
留言