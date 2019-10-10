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睽違12年！ 國慶焰火閃耀屏東夜空42分鐘

2019-10-10 20:21聯合新聞網 綜合報導

屏東市今天下午及傍晚分別下起暴雨，讓許多正要前往國慶焰火會場的民眾淋成落湯雞，不過中央氣象局表示，待傍晚雨勢結束後，屏東晚間天氣將放晴，欲觀賞國慶焰火民眾不必擔心。

誠如氣象局預告屏東果然放晴，睽違12年國慶焰火再度於屏東施放，今年國慶焰火以「攜手世界、台灣耀飛」為主題，預計施放時間為42分鐘，數量將超過16,000發，創國慶焰火最長施放時間紀錄。

屏東縣長潘孟安更在臉書開直播，他表示這場國慶焰火將搭配國立臺灣交響樂團現場演奏專屬音樂，閃耀高屏溪夜空。

睽違12年國慶焰火再度移師屏東，而今年更創下史上最長紀錄，共施放1萬6280發煙...
睽違12年國慶焰火再度移師屏東，而今年更創下史上最長紀錄，共施放1萬6280發煙火彈，照亮高屏溪夜空。記者劉學聖／攝影
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睽違12年，國慶焰火再度於屏東施放。圖／取自潘孟安臉書直播
睽違12年，國慶焰火再度於屏東施放。圖／取自潘孟安臉書直播
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睽違12年，國慶焰火再度於屏東施放。圖／取自潘孟安臉書直播
睽違12年，國慶焰火再度於屏東施放。圖／取自潘孟安臉書直播
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