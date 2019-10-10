觀察站／韓蔡直球對決 中華民國牌vs.台灣牌

2019-10-10 00:54 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王寓中



今天登場的國慶大會豎立著一面大國旗，民眾在旁拍照留念。記者侯永全／攝影 分享 facebook

雙十國慶，蔡英文總統和國民黨總統參選人韓國瑜都將發表國慶講話。在中華民國一○八歲生日這天，兩人講話內容，都將以國家主權、安全及面臨的內外挑戰為主軸，表面上是主權之爭，實則是政權爭奪戰。

蔡總統以「堅韌之國，前進世界」為題的國慶講話，維持的仍是民進黨一貫的台灣主權基調，完全是為了鞏固政權，對內喚起民眾對中國大陸武力威脅、被併吞的強烈危機意識，抗中情結仍然是蔡英文鼓動「民心」的神主牌。

蔡提到的「堅韌」、「團結」、「共同經歷」、「共同面對」，但這些台灣人民與土地的特質，從來不是民進黨所「壟斷」，如同「愛台灣」從來不是民進黨的專利，蔡政府也從未對「團結」、「凝聚共識」做過努力，只有蔡式定義的「台灣主權」。

蔡政府要認清，不管統、獨，親中、反中，台灣最不可撼動的最高價值，是堅持「民主自由」的精神，任何政黨只要操作過頭，違反民主的價值及人民的意志，最後一定會被被選票檢驗，去年「討厭民進黨」正是由此而來，今年又何嘗有改變？

相較執政的蔡英文，韓國瑜今天國慶談話和兩岸白皮書記者會，焦點則是「捍衛中華民國」，因為對國民黨而言，民進黨不斷操作仇中、反中，加上台獨的基本主張，若是讓民進黨繼續執政，中華民國能否繼續存在，恐怕都是問號？用中華民國牌對抗台灣牌，以「和」對「戰」，同樣是韓大選最重要的主軸。

但眼見年輕世代對香港問題的共鳴，一直謹守傳統的國民黨能否因應新局勢展開對話，讓青年與社會能共體支持，韓國瑜眼下的挑戰艱難，將更甚尋求連任的蔡總統。