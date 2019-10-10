安倍「中華民國」賀電遭否認 外交部稱有收到非造假

2019-10-10 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



對於日本首相安倍晉三是否對我發出國慶賀電，外交部發言人歐江安昨天指出，我駐大阪辦事處福岡分處確有收到賀電，並非假造；外交部已要求福岡分處盡速、特急件處理書面報告。國民黨批評，蔡英文總統不應漠視外交體系的失格狀況，應採取明確的處置，讓外交系統回歸常軌。

福岡分處日前在國慶酒會公布安倍晉三祝賀「中華民國」國慶賀電，卻遭日方否認一事，外交部昨舉行記者會說明。

歐江安表示，外交部昨尚未收到福岡分處書面報告，還不知道事情全貌之前，「不要先假設哪位同仁有錯，也先不談懲處」，外交部欲理解此事的來龍去脈，也先以書面報告為主，暫不考慮請相關人員回國說明。

大阪辦事處福岡分處日前舉辦中華民國108年國慶酒會，出現日本正副首相賀電，事後遭日本政府否認發出賀電。 圖／取自中央社、大阪辦事處福岡分處提供 分享 facebook

媒體追問賀電是真是假？歐江安說，不需在真假問題上打轉，駐處確有收到賀電，不是假的；相關賀電並未列入日本官方紀錄，外交部在賀電認證上態度嚴謹，也不會納入紀錄，重點是賀電程序是否完備，否則就不予認可。

關於轉交賀電的政壇友人是誰，歐江安說，基於台日互信，不方便透露。

國民黨則批評，日本正副首相對我國慶酒會發出賀電，更署名稱呼「中華民國」，是何等大事，駐日單位未詳實查證即公布賀電，即是「失職」；駐日代表謝長廷不知分寸，仍意圖攬功自喜即是「失格」；外交部長吳釗燮監督不力，毫無處置即是「失能」。