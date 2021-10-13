不畏強權獲和平獎 俄、菲教會表肯定

不畏強權為自由發聲，當獲得世人肯定。日前俄羅斯報紙總編輯德米特里·穆拉托夫以及菲律賓記者瑪麗亞·雷薩共同獲得諾貝爾和平獎肯定，對此，包括俄國與菲律賓教會都給予兩人肯定，認為在資訊爆炸的時代，更凸顯記者在協助追尋真理與對話的重要性。

調查真相反遭害

據《天主教石板週刊》報導，俄國天主教會對於《新報》總編輯穆拉托夫獲獎一事表示歡迎，過去穆拉托夫的6位同事在調查期間曾遭到殺害，對此，教宗方濟各也呼籲俄國天主教會持續與東正教會基督徒合作團結在一起。

斯蒂芬·利普克神父表示，「這次顯示諾貝爾評審也同樣將方濟各在乎的事放心上，也就是大家都應該努力讓人類共存。」俄國福音路德教會大主教迪特里希·布勞爾則認為，這次頒獎也是頒給過去20年來被殺害的《新報》的傑出記者們。

捍衛言論自由

諾貝爾委員會指出，穆拉托夫之所以獲獎是因為他選擇努力捍衛言論自由，這也是民主與永續和平的前提。穆拉托夫在局勢逐漸艱難時刻於1993年創辦了獨立報紙，成功在俄羅斯推動言論自由。

《梵蒂岡新聞網》報導，這次另一位和平獎得主雷薩獲獎後，菲律賓大主教瓦列斯也表示，「我們身為妳們的牧師和主教，此時與整個國家一起祝賀雷薩女士，因為她為捍衛言論自由所做的努力已獲得諾貝爾和平獎肯定，最近教宗也強調媒體在評斷民主社會健康上的重要性。」

瓦列斯指出，「新聞工作已經越來越難，因為造謠與假消息持續在社群媒體上傳播，媒體成員的使命不只要尋找真理，更重要的是打造對話的文化。」

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