諾貝爾獎落C肝研究者 致力研發疫苗20年不輟

今年諾貝爾生醫獎頒給3名研究C肝的學者。台灣肝炎研究權威陳培哲說，得主阿特爾有豐富C肝臨床經驗，又有文采愛寫詩；賀頓致力C肝疫苗研發，縱然經20年沒做出來也努力不懈。

2020年諾貝爾獎今天揭開序幕，醫學獎得主率先揭曉，由學者阿特爾（Harvey J. Alter）、賀頓（Michael Houghton）及萊斯（Charles M. Rice）共享殊榮。

三名得主的研究都與C型肝炎病毒有關。C型肝炎雖然不像B肝一樣有疫苗可防，但已有新藥可以治癒，阻斷感染後演變成慢性肝炎、肝硬化、肝癌的惡途。這一切都要歸功於發現C肝病毒的專家，了解C肝致病機轉、有助後續藥物研發。

長庚大學生物醫學系客座教授羅時成晚間透過新興科技媒體中心直播解析三名諾貝爾得主，他說，台灣人對肝炎病毒病不陌生，因台灣B肝盛行，但除了A肝、B肝，過去阿特爾就發現還有一種病原體還不明的肝炎，是一種新型神秘的病毒，當時稱為非A非B肝炎。

一直到1989年，賀頓的研究團隊從經由實驗感染C肝的黑猩猩血漿中，發現一小段病毒核酸，透過分子生物學技術，了解病毒基因的分子結構，才打開C肝病毒的神秘面紗。

羅時成說，特別之處也在於，以往都是先發現病毒才分析出基因相關序列，C肝病毒則是先知道基因相關序列才看到病毒。

陽明大學生命科學系暨基因體科學研究所兼任教授周成功則說，萊斯是一名病毒學家，為了了解C肝病毒的致病機轉，以黑猩猩為實驗材料，結果發現黑猩猩感染後，C肝病毒會複製，也會造成臨床症狀，進而找到控制病毒複製繁殖的關鍵，有助研發藥物。

台灣肝炎研究權威、中研院院士陳培哲晚間接受媒體訪問時表示，與三名得主都認識，去年到國外開會時還曾與阿特爾合照。阿特爾最早研究B肝，後來轉做C肝，收集很多臨床資料及材料，發現有一種不是A肝也不是B肝的肝炎，成為後續賀頓研究的基礎。

陳培哲說，賀頓選殖C肝病毒的基因體，研究診斷的方法，過去也曾與台灣合作C肝檢驗試劑。賀頓有感傳染病最重要在於預防，他希望做出C肝疫苗，但做20幾年沒有做出來仍持續努力不輟，相當令人敬佩。

台灣肝癌研究也傲視國際，陳培哲說，過去和阿特爾在國際會議場合遇到，阿特爾是很有趣的學者，不只科學好，文學素養也很好，每次開完研討會就會寫詩，整理會議內容，開完會就寫詩，每次會後都會討論。