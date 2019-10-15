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杜芙若獲諾貝爾經濟獎 盼激勵更多女性

2019-10-15 14:51台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

麻省理工學院教授杜芙若是諾貝爾經濟學獎第二位女性獲獎者。（photo by Wi...
麻省理工學院教授杜芙若是諾貝爾經濟學獎第二位女性獲獎者。（photo by Wikipedia）
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諾貝爾經濟學獎14日揭曉，由麻省理工學院的巴納吉、杜芙若、以及哈佛大學的克雷默三位學者共同獲得，以表揚他們解決全球貧窮問題的貢獻，其中杜芙若教授更是經濟學獎史上第二位女性獲獎者，她對此表示感到謙卑，同時希望能激勵更多女性。

最年輕女性獲獎者

《英國廣播公司》報導指出，杜芙若是諾貝爾經濟學獎1969年設獎以來，第二位女性獲獎者，而46歲的她也是該獎最年輕的獲獎者。她在獲獎後表示，「展現女性也能成功並受到獲獎肯定，我希望這能激勵更多、更多努力工作的女性，並讓人們對所有性別給予一樣的尊重。」

杜芙若與巴納吉夫妻檔皆在麻省理工學院進行貧窮研究，探討如何利用投資對貧窮人口造成最大的影響。他們曾針對印度老師缺課率高的問題，找出短期合約聘僱、表現由則續聘的解決方式，結果大大反映在學生進步的成績上。此外，他們也研究抗寄生藥物價格與市場需求的關係，進而協助健保藥物價格制定的決策。

拆解全球貧窮問題

根據《路透社》報導，頒獎的瑞典皇家科學院稱讚獲獎者都「引進了解決全球貧窮問題的可靠方法，」將複雜的議題拆解成更小、卻也更可處理的問題。「他們研究的一個直接影響是，讓超過五百萬名印度兒童受益於有效的補救教學，」皇家科學院指出，「另一個例子則是預防性健保的補助，目前已在多國施行。」

諾貝爾經濟學獎的全名為「瑞典中央銀行紀念諾貝爾經濟學獎」，諾貝獎項並未包括經濟學獎，直到1968年瑞典中央銀行捐款增設經濟學獎，並於1969年首次頒發，也用以紀念創辦人阿佛烈•諾貝爾。

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