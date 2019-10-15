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諾貝爾經濟學獎／夫妻檔得主 師生戀同赴印度修成正果

2019-10-15 00:56聯合報 編譯李京倫／報導

本屆諾貝爾經濟學獎得主杜芙洛現年四十六歲，是諾貝爾經濟學獎有史以來最年輕的得主。...
本屆諾貝爾經濟學獎得主杜芙洛現年四十六歲，是諾貝爾經濟學獎有史以來最年輕的得主。圖為她二○一五年獲西班牙王室頒發阿斯圖里亞斯女親王獎。 （美聯社）
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今年諾貝爾經濟學獎三位得主中，法裔美國經濟學家杜芙洛是歷來第二位經濟學獎女性得主，她與同為得獎者的印度裔美國經濟學家巴納吉是夫妻檔，成為歷來第六對同膺諾貝爾經濟學獎桂冠的夫妻，兩人與另一位得主美國哈佛大學教授克里莫常合作進行研究。

印度經濟時報報導，杜芙洛現年四十六歲，生於巴黎，在麻省理工學院攻讀博士時，是巴納吉的指導學生，兩人一九九七年一同前往印度，進行杜芙洛的計畫，隨後於二○一二年生下一子，並於二○一五年結婚，巴納吉因而成為她「一生的恩師」。杜芙洛曾是美國前總統歐巴馬的顧問。

五十八歲的巴納吉出生於印度加爾各達，雙親都是經濟學家，對印度總理莫迪持批評態度。今年稍早印度舉辦大選，反對黨國大黨提出的政見之一是，為印度最窮的數千萬人提供基本收入，巴納吉曾就此向國大黨提供建議。

巴納吉的母親尼爾瑪拉接受印度電視台NDTV訪問時興奮地說，巴納吉還沒告訴她得獎的消息，她開玩笑說「我可要罵罵他」。

二○一三年，巴納吉創設Abdul Latif Jameel貧窮行動研究所（J-PAL），繼續投身於幫助民眾脫貧的工作。

巴納吉、杜芙洛與克里莫二○一一年聯名發表一項研究，探討肯亞西部的肥料投資，研究哪些政策能提高收成。

哈佛大學指出，克里莫是過去十年來第三位贏得諾貝爾經濟學獎的哈佛大學學者。

諾貝爾獎

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