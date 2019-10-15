對抗貧窮 3人摘諾貝爾經濟學獎

圖／聯合報提供 分享 facebook

今年諾貝爾經濟學獎得主十四日揭曉，由美國麻省理工學院教授夫妻檔巴納吉（Abhijit Vinayak Banerjee）與艾絲特．杜芙洛（Esther Duflo）以及美國哈佛大學教授克里莫（Michael Kremer）三位學者共獲殊榮，表彰他們提出緩解全球貧困問題的實驗性方法。

瑞典皇家科學院表示：「得主的研究大幅改善我們對抗全球貧困問題的能力。在短短廿年內，他們新的實驗性質方法已重塑發展經濟學，如今發展經濟學是個蓬勃發展的研究領域」。

四十六歲的法裔美籍學者杜芙洛成為諾貝爾經濟學獎頒發五十年來最年輕得主，也是第二位獲獎的女性。第一位是二○○九年的美國學者伊莉諾．歐斯壯。杜芙洛與五十八歲印度裔美籍夫婿巴納吉合著「窮人的經濟學：如何終結貧窮？」一書，曾獲微軟共同創辦人蓋茲列入年度建議書單，二○一一年被英國金融時報選為商業類年度好書。

瑞典皇家科學院表示，三位經濟學家展現出如何靠著將貧窮問題拆解成教育、醫療等範圍更小且更精確的問題，讓貧窮問題更容易解決。舉例來說，他們研究「學習危機」，發現如果只是提供教科書，卻沒有因材施教，無助於改善學生的學業表現，這項研究結果促成了「五百多萬名印度兒童接受有效的校內補救教學」。

五十五歲的克里莫是哈佛大學經濟系開發中社會蓋茲講座教授，他在一九九○年代中期率領團隊在肯亞西部進行一系列田野實驗，研究透過免費教科書、為學童驅蟲、提供校內餐點和金錢等獎勵做法提高學生教育水準的可行性。

巴納吉與杜芙洛後來接下克里莫在肯亞的工作，證實僅強迫兒童花更多時間在學校並無法打擊貧窮。

杜芙洛接到通知得獎電話時說，獲獎顯示女性在經濟學領域也能成功，「希望這件事能激勵更多同樣領域的女性繼續努力」。