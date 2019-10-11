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衣索比亞總理艾比伊 獲諾貝爾和平獎

2019-10-11 23:44聯合報 編譯莊蕙嘉／報導

衣索比亞總理艾比伊十一日獲得諾貝爾和平獎殊榮，表彰他促成與厄利垂亞解決邊界爭議，...
衣索比亞總理艾比伊十一日獲得諾貝爾和平獎殊榮，表彰他促成與厄利垂亞解決邊界爭議，達成和平協議的努力。 （美聯社）
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諾貝爾和平獎十一日揭曉，頒給衣索比亞總理艾比伊（Abiy Ahmed）。挪威諾貝爾委員會指出，艾比伊去年和鄰國厄利垂亞簽訂和平協議，結束多年的邊界衝突，並致力參與國際合作，因此獲得殊榮。

「氣候少女」桑柏格未獲獎

呼聲甚高、在博彩網站賠率最低的瑞典十六歲「氣候少女」桑柏格，未如預期獲獎。法新社報導，諾委會今年收到超過三百個提名。

衣索比亞總理府聽聞獲獎消息後表示，這是全國的榮耀，艾比伊說，對於獲獎，「謙卑但感動，這是頒給全非洲和衣索比亞全國的獎」，希望這個好消息能夠帶給非洲其他國家走向和平的希望。

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非洲最年輕國家領導人

四十三歲的艾比伊是非洲最年輕的國家領導人，去年四月就任總理。厄利垂亞一九九三年脫離衣索比亞獨立後，一九九八年兩國因邊界主權問題發生武裝衝突，之後又因邊境城鎮巴德梅主權歸屬持續對峙。艾比伊上任後加強與厄利垂亞談判，並接受國際常設仲裁法院的委員會決議，承認巴德梅為厄國領土。

去年七月艾比伊和厄利垂亞總統伊薩亞斯先後互訪，接著簽署共同宣言，重開使館恢復邦交，結束廿年敵對關係。

諾委會在頌詞中也讚揚伊薩亞斯，表示：「和平絕不會只因為單方行動而開花結果。當艾比伊伸出手時，伊薩亞斯抓住機會，讓兩國和平進程正式展開。」

軍事經驗豐富打過內戰

艾比伊軍事經驗豐富。他少年時期便加入武裝組織打衣索比亞內戰，之後投身軍旅，曾是聯合國維和部隊成員，在盧安達大屠殺後進駐該國，也在衣厄邊界衝突中率領情報部隊。

陸續特赦逾萬名政治犯

除了和厄利垂亞和解，艾比伊政府也陸續特赦逾萬名政治犯，包括因恐怖主義罪名被判死刑的反對組織領袖。此外，艾比伊實施一連串政治與經濟改革，包括成立委員會研議憲法中種族聯邦體制造成的分裂，準備成立證券交易所，以及讓國營企業民營化等。批評人士認為他的改革步調太快，艾比伊則表示，衣索比亞的年輕人早就渴望改變。

和平獎由挪威諾貝爾委員會頒發，十二月十日在挪威首都奧斯陸舉行頒獎典禮，和平獎得主可獲九百萬瑞典克朗（約台幣兩千八百萬元）獎金。

去年的和平獎得主是剛果民主共和國醫師穆克維格和伊拉克人權運動者娜迪婭．穆拉德，表彰他們援助在戰爭和衝突中遭遇性暴力的婦女。

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