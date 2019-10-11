朵卡萩曾訪台 「她的小說是寫給未來的讀者」

2019-10-11 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



波蘭作家奧爾嘉．朵卡萩獲得延後一年發表的二○一八年諾貝爾文學獎。 （路透） 分享 facebook

「她的小說是寫給未來的讀者。」二○一八年諾貝爾文學獎得主奧爾嘉．朵卡萩，是波蘭當代最受歡迎的女作家之一。聯合報文學大獎得主、小說家吳明益表示，朵卡萩的小說不只寫人、也寫神和物，並把人、神和物時間交錯交融，寫小說的形式和格局對他深具啟發性，「她的小說是寫給未來的人，而非過去的人。」

朵卡萩有兩本書「收集夢的剪貼簿」、「太古和其他的時間」在台灣出版，曾受大塊文化之邀來台參加台北國際書展。大塊文化總編輯湯皓全表示，兩本書皆有三、四千本的銷量，讀者上網還訂得到，大塊也將緊急再版。他透露，大塊文化持續跟朵卡萩合作，預計明年將出版其新作，但不確定是那一本。

朵卡萩於華沙大學主修心理學，畢業後曾擔任臨床醫師，後來轉而從事寫作，自認是心理學大師榮格的信徒，常以榮格理論激發文學創作的靈感。

一九八九年，朵卡萩出版第一本作品－詩集「鏡中城市」，四年後首部小說「書人的旅程」問世，大受好評。讓她聲名大噪的是一九九六年出版的「太古和其他的時間」，前者與「收集夢的剪貼簿」不僅先後獲得波蘭權威文學大獎「尼刻獎」（Nike），也得到廣大讀者的喜愛，至今出版超過十部作品。

朵卡萩善於在作品中融合民間傳說、史詩、神話與當代波蘭生活，以融合現實與魔幻之筆，反映波蘭人民的日常生活及世界觀。在「太古和其他的時間」中，她藉八十四則時間的小章節，既斷裂又連貫地寫出，一個虛構的村落長達八十年的人事變遷。而在「收集夢的剪貼簿」中，主角是一個收集夢的人，收自己的夢也收他人的夢。

這兩部小說先後在二○○六、二○○七年於台灣出版，吳明益讀到時大為震撼，自承曾嘗試模仿朵卡萩的寫作方式。吳明益認為，台灣小說往往只限於寫人，朵卡萩卻將小說之筆擴展到物與神。

朵卡萩兩度入圍曼布克獎，去年獲獎的小說作品「航班」，從科學入手，描述一位荷蘭解剖學家的科學生活，並交織一位殺死舊情人的波蘭移民女性。吳明益表示，他光讀英文介紹便深深著迷，想知道朵卡萩如何用充滿詩意的小說之筆描述精準的科學世界。