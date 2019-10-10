系外行星太遙遠 諾獎得主：人類永不會移居那裡

2019-10-10 20:13 中央社 馬德里10日綜合外電報導



甫獲今年諾貝爾物理學獎的瑞士天文學家梅爾（Michel Mayor）9日表示，人類永遠不會移居到太陽系以外的星球上，因為要到達這類星球費時實在太久。 法新社 分享 facebook

甫獲今年諾貝爾物理學獎的瑞士天文學家梅爾（Michel Mayor）9日表示，人類永遠不會移居到太陽系以外的星球上，因為要到達這類星球費時實在太久。

梅爾和同事奎洛茲（Didier Queloz）因研究改進所謂系外行星的發現技術，而於8日榮獲諾貝爾物理學獎。

梅爾在馬德里附近舉行的一場會議場邊接受法新社訪問時，被問到人類是否可能搬到其他星球，他回答：「如果我們說的是系外行星，事情應該很清楚：我們將不會移居那裡。」

梅爾解釋說：「那些星球實在、實在太遙遠。即使在非常樂觀的情況下，有顆適合人居的星球不太遠，假設是數十光年。這沒有很遠，就在附近，但要抵達那裡就要花費大量時間。」

「以我們今日可用的方法，這得費時數以億計的天數。（因此）我們必須好好照顧我們的星球，它不僅非常美麗，也仍然絕對適合居住。」

77歲的梅爾還說，他覺得有必要「終結所有『好吧，若有天在地球生活已不可能，我們將搬到另一個宜居星球』這樣的論述。（這種說法）是完全瘋狂的」。

梅爾和奎洛茲在他們位於法國南部的觀測站運用訂製儀器，於1995年10月首度發現一顆系外行星，這原本只屬於科幻小說幻想內容。