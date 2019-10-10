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接力研發鋰電池 美日3人獲諾貝爾化學獎

2019-10-10 00:52聯合報 編譯莊蕙嘉／報導

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促成電子行動裝置大躍進

諾貝爾化學獎九日揭曉，德裔美籍學者古德諾（John Goodenough）、英裔美籍學者惠廷安（Stanley Whittingham）及日本學者吉野彰等三人共獲殊榮。諾貝爾委員會指出，三人接力研發出可重複充電的輕量鋰離子電池，進而促成電子行動裝置開發大躍進，對於電動車、再生能源儲存甚至是降低石化燃料使用皆有革命性貢獻。

97歲古德諾 最年長得獎人

九十七歲的「鋰電池之父」古德諾打破去年物理學獎得主美國學者亞希金 （九十六歲）紀錄，成為諾貝爾獎頒發以來最年長得獎人。三名得獎者將平分九百萬瑞典克朗（約台幣兩千八百萬）獎金。

古德諾於德國出生，隨著在哈佛神學院攻讀博士的父親搬到美國，耶魯大學數學系畢業後，二戰期間曾入伍陸軍，擔任氣象員。退伍後返回校園，在芝加哥大學取得物理學博士學位，帶領研究團隊，一九八○年發現可作為鋰電池陰極材質的鈷酸鋰。

惠廷安 70年代開發重複充電

惠廷安在英國出生，大學至博士學位皆在牛津大學完成，之後他轉往美國就業及研究。惠廷安任職艾克森研究及工程公司時，於一九七○年代開發出可重複充電的鋰電池，但因為無法解決電池的穩定性問題，無法實用化。

吉野彰運用古德諾開發的鈷酸鋰，加上碳化合物為陽極，反覆試驗各種組合，一九八三年開發出世界第一個可重複充電的鋰電池。他持續改良，採用石油焦，一九八五年成功研發出穩定、輕量且容量高的鋰電池，電池壽命更長，可重複充電數百次。

吉野彰 曾為鋰電池銷量苦惱

日本學術界和媒體早就看好吉野彰可能奪獎，獲獎消息公布，他任職的旭化成株式會社立即在九日傍晚辦慶祝記者會。他表示自己的研究生涯也曾經歷低潮，剛開發出鋰電池的前幾年根本賣不出去，讓他相當苦惱，幸好在科技飛速發展下廣泛應用，今後希望能研究出鋰電池對環境友善的解決方案。

吉野彰也提到同為獲獎者的古德諾，尊敬他研究不輟的精神，古德諾待他如同兒子一般，吉野彰每年也會去德州拜訪他。

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