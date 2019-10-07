諾獎破解細胞抗缺氧 助抑腫瘤轉移

諾貝爾醫學獎揭曉，三位學者發現「發現細胞如何感覺到氧氣供應量並調整適應」而獲獎。國內專家指出，三位得獎者幫助我們了解細胞如何對抗缺氧，分析缺氧反應，發現腫瘤細胞如何適應隨缺氧甚至加速轉移，啟發了癌症、心血管等許多疾病治療的新契機。

今年諾貝爾醫學獎得主為美國哈佛醫學院教授凱林、英國學者雷克里夫與美國學者塞門薩。

細胞需要氧氣才能生存，但身體供氧量因不同海拔高度及身體運動而不同。陽明大學副校長、腫瘤惡化卓越研究中心主任楊慕華表示，生物體有維持氧氣濃度穩定的本能反應。

國衛院癌症研究所所長陳立宗表示，雷克里夫在腎臟生理學研究中，觀察到缺氧使紅血球生成素增加，塞門薩發現了缺氧誘導因子「HIF-1」，凱林則發現氧氣充足時，ＶＨＬ蛋白質會破壞HIF-1，但缺氧使之功能不彰，導致HIF-1、紅血球生成素和血管生成因子增加，促進血管新生，帶來氧氣。

北醫醫學科學研究所特聘教授黃彥華則表示，任何固態腫瘤的核心都缺氧，這使腫瘤很聰明的因應身體缺氧的機制，長出更多新生血管，腫瘤因此壯大也更容易轉移。現在很多奈米藥物看準固態大型腫瘤的核心缺氧特徵，希望進入腫瘤，破壞HIF-1的穩定性，避免缺氧。

陳立宗表示，目前抑制血管新生抗癌藥物有三種，都是阻止血管內皮細胞生長因子作用。中研院生化所特聘研究員陳瑞華表示，目前已發展HIF-1抑制劑，但臨床試驗效果尚待進一步研究。