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看問題／府院定調續命…農委會消極失職 縱容農地工廠

2019-10-08 00:20聯合報 本報記者吳姿賢

台中大雅一把惡火燒出農地工廠問題，兩條消防弟兄人命殞落，中央跟地方卻還在互相卸責...
台中大雅一把惡火燒出農地工廠問題，兩條消防弟兄人命殞落，中央跟地方卻還在互相卸責。 圖／聯合報系資料照片
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今年六月，蔡政府強勢通過工廠管理輔導法修法，讓低汙染農地工廠轉型及遷廠「大限」一口氣展延廿年。上周，台中大雅一把惡火燒出農地工廠問題，兩條消防弟兄人命殞落，中央跟地方卻還在互相卸責，尤其農委會事發後毫無「存在感」，過去口口聲聲「捍衛農地的決心」，如今格外諷刺。

農委會聲稱，農地工廠由經濟部實質認定、地方政府拆除。以分工權責而論，此話雖沒錯，但身為主管農地和糧食的農委會，難道不用有更積極的作為和展現堅定捍衛農地的立場？農委會過去自己承諾公布新建拆除名單，先後「跳針」兩年；生態補償金方案也不知被拋到哪個角落生灰。

即使農委會不斷強調，拆除名單或生態補償金都可由新版工輔法處理，但工輔法主管機關是經濟部，農委會此話是指兩手一攤、任由經濟部處置嗎？農委會消極程度，不僅失職，也愧對農地、農民。何況工輔法還沒上路，正處於執法空窗期，許許多多農地正持續流失，農委會卻視而不見。

以這次台中大雅工廠為例，農委會當初透過衛星影像蒐集農地工廠資料，就已掌握有此一工廠，但交給經濟部實質認定後至今沒下文，倘若農委會積極任事，甚至主動協請經濟部盡速處理，消防人員也許就不必犧牲。

工輔法雖由經濟部主導，但過去修法過程農委會明顯被動，甚至只將自己定位成「受諮詢者」，未根據農業專業及守護農田立場提出配套，例如加強監測農地工廠周圍生產環境，或積極提出拆除名單向地方施加壓力，反而任由工輔法通過。

農地工廠已成一筆長年爛帳，不僅藍綠皆有責，中央各單位和地方政府也不應相互卸責。尤其蔡政府，只顧選票，政策定調讓低汙染工廠「續命」後，匆忙通過修法不就是為了展延工廠臨時登記期限，就是為違章工廠開小門，為保護農地斷生路，政治目標明確，政策放水如是，經濟部、農委會自然消極以對，更重要的汙染認定標準、生態補償金一概推給子法訂定，能拖就拖，沒錢沒人的地方政府當然跟著不急著拆，形成結構性問題，蔡政府的源頭政策縱容恐是元凶。

消防員農地工廠農地農委會補償金農民

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