中市2勇消公祭15日舉辦 禮儀公司無償協助

2019-10-06 13:24 中央社 台中6日電



台中市大雅區一家鐵皮工廠火災，造成兩名消防員不幸殉職。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台中大雅工廠火警，造成2名消防員殉職，2人的聯合公祭將在15日舉辦，台中一家禮儀公司感佩打火英雄捨身救火，願意負擔2人的喪葬費用，讓消防英雄走完人生最後一哩路。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，消防局的火災調查工作昨天已告一段落，將以最速件處理火調報告，台中地檢署也正深入調查事發原因與責任歸屬。

台中市政府消防局今天表示，2名殉職的消防員公祭典禮，將在15日上午9時，於台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳（台中市北區崇德路一段50號）舉辦，將協助家屬處理後續治喪與撫卹。

華梵禮儀公司副總經理張少薰說，為表達對打火英雄捨身救火的敬意，公司願負擔2名打火英雄的喪葬費用，並配合消防局布置告別式會場及治喪事宜，讓消防英雄走完人生最後一哩路。

事件發生後，不少民眾打電話至消防局詢問捐款方式。消防局表示，痛失2名傑出的消防弟兄，內心的痛苦無法表達，除調查火災原因外，也會全力給予家屬關懷及幫助。

消防英雄捐款專戶資訊如下，案名：1003台中大雅區中和六路火災案消防英雄捐款、戶名：台中市政府消防局保管金專戶、銀行別：0040107台灣銀行台中分行、帳號：010038001934，請捐款人於備註欄加註「捐款案名」，捐款請至金融機構及郵局臨櫃辦理，也可至消防局秘書室捐款，消防局將依規開立收款收據。