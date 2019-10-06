親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

捨身救同伴！六隻象慘死 只因為想救摔落瀑布的小象

看板女兵遭性騷憤而退伍 國防部將涉案少將拔官撤職

中市2勇消公祭15日舉辦 禮儀公司無償協助

2019-10-06 13:24中央社 台中6日電

台中市大雅區一家鐵皮工廠火災，造成兩名消防員不幸殉職。圖／聯合報系資料照片
台中市大雅區一家鐵皮工廠火災，造成兩名消防員不幸殉職。圖／聯合報系資料照片
分享
台中大雅工廠火警，造成2名消防員殉職，2人的聯合公祭將在15日舉辦，台中一家禮儀公司感佩打火英雄捨身救火，願意負擔2人的喪葬費用，讓消防英雄走完人生最後一哩路。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，造成西屯分隊特搜隊員張哲嘉、謝志雄在火場中殉職，消防局的火災調查工作昨天已告一段落，將以最速件處理火調報告，台中地檢署也正深入調查事發原因與責任歸屬。

台中市政府消防局今天表示，2名殉職的消防員公祭典禮，將在15日上午9時，於台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳（台中市北區崇德路一段50號）舉辦，將協助家屬處理後續治喪與撫卹。

華梵禮儀公司副總經理張少薰說，為表達對打火英雄捨身救火的敬意，公司願負擔2名打火英雄的喪葬費用，並配合消防局布置告別式會場及治喪事宜，讓消防英雄走完人生最後一哩路。

事件發生後，不少民眾打電話至消防局詢問捐款方式。消防局表示，痛失2名傑出的消防弟兄，內心的痛苦無法表達，除調查火災原因外，也會全力給予家屬關懷及幫助。

消防英雄捐款專戶資訊如下，案名：1003台中大雅區中和六路火災案消防英雄捐款、戶名：台中市政府消防局保管金專戶、銀行別：0040107台灣銀行台中分行、帳號：010038001934，請捐款人於備註欄加註「捐款案名」，捐款請至金融機構及郵局臨櫃辦理，也可至消防局秘書室捐款，消防局將依規開立收款收據。

消防員火災捐款

相關新聞

慘！消防褲破到沒隔熱層 基層控沒錢換長官喊冤

2019-10-06 13:04

消防員殉職後 中市府稽查違建工廠啟動「快速打擊」

2019-10-06 12:26

直面上吊遺體無罣礙 台中殉職消防員曾分享助人心情

2019-10-06 11:53

台中惡火配線釀災？檢鑑定中

2019-10-06 00:41

台中鐵皮工廠惡火兩消防員殉職 不排除配電線釀禍

2019-10-05 14:21

熱門文章

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

2019-10-05 14:17

山區罕見大陣仗 台南玉井晚間數十部警車集結

2019-10-05 23:45

超跑少東裝闊買「神獸」沒付錢 車商求償3359萬勝訴

2019-10-05 17:44

桃園客運2司機性侵同一女學生 想緩刑遭法官打臉

2019-10-05 18:49

影／台64線事故畫面曝光 大量碎片如隕石般從天而降

2019-10-05 16:15

影／太離譜！司機忘了放車斗 大貨車開一半「卡」陸橋

2019-10-05 19:15

操流利國語冒充房東 失聯移工仍被識破

2019-10-05 17:02

桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損

2019-10-06 12:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top