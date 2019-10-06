台中惡火配線釀災？檢鑑定中

台中市大雅區一家鐵皮工廠今晨火警，造成兩名消防員不幸殉職。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中市大雅區違章鐵皮工廠火警，釀兩消防員殉職憾事，檢警消連日密集進行火場勘查，檢警傳訊相關人等。昨傳出，不排除是違章鐵皮工廠配電線釀禍，檢方表示，目前未就起火原因做任何判斷，盼外界停止臆測。

針對近年來多起消防員因救災而殉職，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團昨天質疑蔡政府執政以來，只有空話，沒有實際作為。除了批評，韓的國政團隊並提出四大解決方案，包括擴增消防人力、推動科技救災、成立事故原因調查委員會及建構符合消防員作業環境的職場安全準則。

台中市大雅區一家紙容器違建鐵皮工廠三日清晨大火，西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉不幸殉職。第一時間，台中市消防局出動多名火調科人員、台中市警局調派鑑識中心與豐原警分局鑑識小組到場進行勘驗，確保任何可疑的跡證留存。

昨一度傳出，警消初步排除人為縱火，不排除是鐵皮違章建築的配電管線導致火警，因多數違章鐵皮工廠的配電系統的電線外層，常遭老鼠啃咬等外力影響，銅芯外露，一旦銅芯碰到鐵皮或工機具，小小火花也可能引起火災。調閱工廠周遭監視器初步未發現可疑人物。

台中市地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，有關火警的起火原因，將等罹難者死因、火場鑑定報告出爐，綜合研判後，才能對外說明。無法排除任何可能。