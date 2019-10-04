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中市2警消殉職 郭台銘派員致哀低調捐款

2019-10-04 16:05中央社 台中4日電

鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照
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台中市大雅區違章鐵皮工廠昨天大火造成2名消防隊員殉職，鴻海集團創辦人郭台銘今天指派永齡基金會執行長劉宥彤代表致哀，並透過前立法院長王金平各致贈100萬元給家屬。

台中市大雅區違章鐵皮工廠昨天凌晨發生大火，前往支援救災的消防隊員謝志雄、張哲嘉在進入火場後失聯，被發現時已殉職。其中，謝志雄的妻子是台中市警察局女警目前懷有雙胞胎，且育有2歲幼子；張哲嘉的哥哥張修銘也是台中市消防局隊員。

兩名消防隊員不幸殉職，總統蔡英文今天早上7時許就到台中殯儀館慰問家屬及致哀，接著台中市長盧秀燕、王金平、劉宥彤等人陸續前來慰問。

王金平曾擔任財團法人消防發展基金會董事，郭台銘透過消防發展基金會代為各致贈新台幣100萬元給家屬，並指派劉宥彤慰問家屬。另外，台中市議長張清照及前台中市議長張清堂也分別致贈慰問金給家屬。

劉宥彤接受媒體聯訪時指出，事發後，郭台銘很不捨，認為人命珍貴，建議可以透過人工智慧、機器人等科技，減少人員傷亡。現在最重要的是協助家屬，看還有什麼可以有幫忙的地方。

劉宥彤表示，郭台銘認為類似事件發生次數頗高，例如去年桃園市就有工廠火警造成5名消防員殉職，如果沒有急迫性，不需派遣消防員冒險進入火場，這種傷亡犧牲應該可以從制度、裝備等層面來避免。

她說，郭台銘還建議透過科技降低來傷亡，包括使用人工智慧或機器人，取代消防人力去偵測探勘火場，藉此降低消防員高頻率的傷亡。

台中市劉宥彤郭台銘消防員

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