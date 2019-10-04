沒受困卻派員進火場 中市消防局：當時右棟無燃燒

2019-10-04 15:03 中央社 台中4日電



台中市大雅區一處在農地上的鐵皮工廠昨晨發生大火，造成2位消防員罹難 。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook 台中市鐵皮工廠大火，2名消防員殉職，外界質疑為何無人受困火場仍派員進入，消防局今天表示，當時火場狀況僅左棟燃燒，右棟無燃燒狀況，故派員進行煙熱管控。

台中市大雅區鐵皮工廠3日凌晨發生大火，造成2名消防員殉職，內政部長徐國勇指出，現在的火場救災標準是沒人受困，消防員不要進去；為何沒人受困仍要派員，留待調查報告說明。

台中市消防局今天說明火場狀況，第一大隊副大隊長楊士葆表示，在火場中消防戰術有很多，包括「人命搜救」「周界防護（防止延燒）」「通風排煙」「滅火攻擊」。

楊士葆指出，現場火場狀況，左棟已經燃燒，煙跟熱大量蓄積在中間8米寬走廊上的遮雨棚，現場指揮官擔心煙會延著遮雨棚往右側滾進去造成延燒，請分區指揮官到右棟進行煙跟熱的控管。

媒體問，現場研判是否有錯誤，楊士葆說，消防戰術屬於專業，需靠臨機應變，每個消防人員都有受過專業的訓練，每個消防火場指揮官都有一定的專業養成跟專業素質，檢視總指揮官跟分區指揮官的回報，他們的指揮作為沒有失當，但是火場瞬息萬變，任何人很難事先預測。

大雅鐵皮屋大火，2名消防員張哲嘉（32歲）、謝志雄（33歲）在約凌晨2時50分進入火場，在外監控的指揮官發現火勢蔓延，立刻下令撤隊，2人無回應，僅10分多鐘時間，2人遺體在上午8時依序被尋獲。

火災現場的指揮人員調度是否失當，台中市政府消防局現正調查中。