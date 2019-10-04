北市添購紅外線熱顯像儀 減少消防員受傷機率

2019-10-04 13:15 中央社 台北4電



台北市消防局今天表示，為降低消防員火場救災受傷機率，已訂定相關火場指揮搶救規定，今年9月動用第二預備金添購30具紅外線熱顯像儀，讓各救災分隊均可配有2具。

消防局發布新聞稿指出，為提升火場救災安全，針對火災搶救已訂定火場指揮及搶救作業規範、提升火場救災安全方案細部執行計畫等SOP外，並添購紅外線熱顯像儀，提升火災搶救效率，也確保消防員安全及發揮救災戰力。

消防局解釋，火災發生時，現場指揮官第一時間會優先尋找關係人詢問相關資訊，並取得場所平面配置圖進入搶救，也會在適當地點設置人員裝備管制站，進行火場安全管理作業。

若遇到現場火勢猛烈或救災環境惡劣時，就會啟動快速救援小組運作機制，指定專責分隊成立快速救援小組，隨時進入火場救援受困救災人員。

消防局表示，為提升救災安全及效能，市府同意動用第二預備金新台幣900萬元添購紅外線熱顯像儀30具，並在9月24日完成購置配發。紅外線熱顯像儀總數可達83具，各救災分隊將可配置2具。

消防局指出，紅外線熱顯像儀功用可讓消防員在火場救災時，穿透伸手不見五指的濃煙，顯示眼睛看不見火場情況，協助救災人員在火場迅速找到受困人員及避免閃燃、爆燃等危險情況。