冷眼集／縱容農地違建 選舉凌駕一切

2019-10-04 00:24 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 吳姿賢



政府拆除農地違建多年來進度緩慢。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府上台後，曾承諾上任後新蓋的農地違建「即報即拆」，但只拆了十六家就沒下文。針對既有的農地違建，今年更修法延長臨時工廠登記證時間；連行政院長蘇貞昌都說過，要讓這些取得臨時登記、為台灣拚經濟的工廠老闆「不用害怕被拆」。

政府拆除農地違建多年來進度緩慢，環團無奈自救，多次「證據確鑿」檢舉新蓋違建。以彰化縣環境保護聯盟為例，兩年來已檢舉四十九家農地違建，這些違建許多都是鋼架外露、水泥未乾，再透過衛星圖資比對時間，確定是蔡政府上任後才興建，符合「即報即拆」條件，至今卻沒任何一家被拆。

今年七月，一名網紅批評農地違建，經濟部在受外界強烈關切下，「硬起來」表示已將十二家工廠斷水斷電，但環團實地勘查其中一家，根本沒斷電還在趕工，戳破謊言。

至於這次發生大火的違建，農委會稱有在掌握的農地違建圖資當中，但過去都是交經濟部實質認定；經濟部則說，目前可確定是「違建」，但能否列為違章工廠由「工輔法」納管，關鍵在有沒有製造加工行為。早就早就掌握的違建等不到政府部門確認處置，兩名消防弟兄已先罹難。

選票凌駕一切，不僅犧牲良田、生態及食安，如今農地違建鬧出人命，政府縱容農地違建的作法，如同「殺人共犯」。