親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

沒人受困也要進火場… 消防員的兩難

2019-10-04 00:01聯合報 記者陳宏睿林佩均白錫鏗／台中報導

分享

台中市鐵皮工廠及違建大火，據消防局紀錄，當時已「無人受困」，負責警戒火場的西屯分隊小隊長周正斌指示隊員謝正雄、張哲嘉進入火場，致兩人殉職，是否涉有疏失，有待檢方釐清。

資深消防幹部表示，雖然當時沒有人受困，但消防員除了救火也要控制火勢，若因無人受困就不積極尋找火源，事後廠房延燒財損增加，消防員恐被業者控告瀆職，「做與不做都兩難」。

檢方昨晚訊問群峪公司負責人陳俊孚、台中市消防局第一大隊組長黃耀星、小隊長周正斌，針對起火原因、指揮派遣等疑點調查，訊後分別請回。由於死者碳化，檢方將採集ＤＮＡ後比對。

聽聞兩勇消殉職噩耗，現場消防人員神情疲倦又哀傷。記者林佩均／攝影
聽聞兩勇消殉職噩耗，現場消防人員神情疲倦又哀傷。記者林佩均／攝影
分享

據了解，檢方以「證人」傳訊陳及幹部等三人，追查起火原因。陳證稱，他獲報到場時，台灣百慕達紙器工廠的火已延燒到倉儲的群峪公司。

根據消防局紀錄，昨天凌晨二時十一分，周正斌帶領隊員謝志雄、張哲嘉到場支援，當時現場已通報無人受困，現場指揮官第一大隊組長黃耀星指示周等人警戒，不要讓火勢延燒。

二時五十分因有煙蔓延，周指示謝、張持熱顯像儀進場找火源。十分鐘後，濃煙密布，周要二人「撤退」卻已無回應，周通報黃後，二度派遣緊急救援小組進場，因火勢已全面燃燒，無功而返。

周正斌表示，十多年前至南屯山區救災時，義消跌入坑洞殉職，讓他內心受創，未料多年後又發生悲劇，更讓他難以接受。

消防局長曾進財表示，當時廠內有些許煙飄過來、沒有明火，周請謝、張進廠監測火源，十分鐘後周見濃煙瞬間聚集，呼叫無線電發現兩人失聯，指揮調度沒有問題。

消防員台中市違建大火

相關新聞

2消防員殉職 農地違建大火誰之過？

2019-10-04 00:22

鐵皮違章工廠火災易塌 消防員死亡陷阱

2019-10-03 23:45

冷眼集／縱容農地違建 選舉凌駕一切

2019-10-04 00:24

全台13萬處農地違建 3年半僅拆16家

2019-10-04 00:19

殉職消防員 謝志雄妻懷雙胞胎 張哲嘉計畫結婚

2019-10-04 00:11

台中2消防員殉職 韓國瑜：政府該讓消防同仁安全出任務

2019-10-03 22:34

醫院董事長贈2殉職警消各2百萬 免費替謝妻坐月子

2019-10-03 21:13

農地工廠大火 環團籲限期拆除

2019-10-03 20:16

台中消防2殉職 桃園救災不入火場原則專訓自救借鏡

2019-10-03 18:15

專家稱消防署說「不進火場會被民眾罵」 消防署回應了

2019-10-03 17:57

違章工廠舉報才拆？ 資深消防主管說：查報了也不會拆

2019-10-03 17:39

火場無人為何派員進入 中市消防局：當時火勢未蔓延

2019-10-03 17:30

影／台中大火2消防員殉職 總統：從優撫卹

2019-10-03 17:26

2警消為救火殉職 檢傳工廠老闆及數名警消了解死因

2019-10-03 16:54

獨／無人受困也要控制火勢 消防員做與不做都兩難

2019-10-03 16:49

影╱消防員為了違章工廠殉職 環團人士：太不值得

2019-10-03 16:38

台中大雅工廠大火 附近還有5處列管違建

2019-10-03 15:36

大雅工廠大火黑夜燒到白天 消防員累癱坐地休息

2019-10-03 15:33

台中2消防員殉職 洪慈庸要求徹查、政府從優撫卹

2019-10-03 15:16

影／台中消防員罹難 消防員怒吼要求儘速修法

2019-10-03 15:15

影╱台中大火 二名消防員殉職 消權會：儘速完成消防法修法

2019-10-03 15:00

台中2消防員殉職 時力籲消防法修法速審速過

2019-10-03 14:47

冷眼集／4年來14勇消殉職 別讓火場成消防員墳場

2019-10-03 14:31

2人持熱顯像儀深入火場 中市消防局：尋找火點

2019-10-03 14:27

2個家庭心碎 罹難勇消來不及迎接雙胞胎到來

2019-10-03 14:25

台中火災2消防員殉職 起火2廠房都是違建

2019-10-03 14:22

獨／目睹焦黑遺體 打火兄弟悲痛：兄弟，任務結束了…

2019-10-03 14:13

回家了！殉職２消防員家屬火場招魂 場面哀戚

2019-10-03 14:12

台中惡火慟失2勇消 同袍哭紅眼

2019-10-03 13:51

獨／遺憾！殉職警消今年準備結婚 已買好透天厝要成家

2019-10-03 13:48

消防弟殉職 父母盼哥調回故鄉、黃偉哲同意協助

2019-10-03 13:33

消防員張哲嘉殉職 台南老家長輩不捨

2019-10-03 12:43

台中工廠大火2消防隊員罹難 工廠負責人現身不回應

2019-10-03 12:37

台中2消防員因公殉職 消防署：協助查明原因

2019-10-03 12:24

影／兩消防隊員火場殉職 徐國勇哽咽：把原因找出來

2019-10-03 12:24

影／台中兩消防員殉職 盧秀燕：從優撫恤

2019-10-03 12:20

消防員搶救工廠火警殉職 4年13人

2019-10-03 12:13

台中火警2消防員殉職 郭辦：郭台銘將提供實質幫助

2019-10-03 12:01

中市殉職消防隊員 來不及迎接雙胞胎女兒出生

2019-10-03 11:54
看更多

熱門文章

南方澳斷橋陸學者憑影片立馬給結論 網友嘆：我們還在扯

2019-10-03 13:25

街景圖捕捉男女台中戶外活春宮 網友：Google太神

2019-10-03 17:06

5陸研究生模擬南方澳斷橋過程 網友驚：秒敗台灣學生

2019-10-03 16:42

二兄弟都是消防員 張哲嘉罹難、母親淚崩

2019-10-03 09:39

獨／遺憾！殉職警消今年準備結婚 已買好透天厝要成家

2019-10-03 13:48

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

2019-10-03 16:19

回憶斷橋瞬間 油罐車司機女兒：他直覺有異踩油門加速

2019-10-03 11:34

影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯

2019-10-03 07:17

檢測報告驚人發現！ 黃國昌：南方澳大橋竟只採目視檢測

2019-10-03 11:29

南方澳橋斷致五死董座竟神隱25小時？ 港務公司回應了

2019-10-03 07:21

亞洲哪個國家最優？台灣一個特質 日本鄉民極推崇

2019-10-03 16:49

台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員

2019-10-03 08:31

南方澳斷橋開鍘！ 港務公司董事長吳宗榮下台

2019-10-03 11:00

列隊敬禮送殉職勇消 義消淚崩痛哭

2019-10-03 11:34

南方澳斷橋 尋獲最後一名失聯漁工

2019-10-03 11:37

22歲男凌晨駕車撞民宅 卡牆壁鐵皮傷重不治

2019-10-03 09:38

黃國昌公布合約書 痛批橋梁檢測團隊自己與自己簽約

2019-10-03 15:00

中市殉職消防隊員 來不及迎接雙胞胎女兒出生

2019-10-03 11:54

斷橋檢測賺黑心錢？ 健行教授：黃國昌可能被利用了

2019-10-03 11:17

不斷更新／2消防隊員持熱顯像儀進火場殉職 中市消防局：尋找火點

2019-10-03 09:04

開SKODA加200元汽油 加油站員工不懂裝懂「這韓國車啦」

2019-10-03 13:33

中市消防局長：找到一位罹難者 身分確認中

2019-10-03 08:21

影／林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

2019-10-03 11:01

生人回避！埔鹽鄉3日晚上有「送肉粽」法事

2019-10-03 14:17

影／台中2消防隊員打火失聯 同事心急：一定要平安啊

2019-10-03 07:53

台中大雅工廠火災 市府：沒有工廠登記

2019-10-03 10:03

GOOGLE街景好害羞 全裸男女入鏡

2019-10-03 17:38

破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」

2019-10-03 08:00

南方澳斷橋事件究責？ 柯文哲：反對燒女巫文化

2019-10-03 11:30

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

2019-10-03 13:37

39歲婦西寧國宅16樓墜落 靠防護網命大無傷

2019-10-03 15:26

機車連環撞 基隆街頭3輛機車「疊」在一起

2019-10-03 14:34

拆除斷橋「炸不得」進駐專業海事公司分段切割吊掛

2019-10-03 15:59

影／台中市消防隊員殉職 懷雙胞胎孕妻殯儀館相驗

2019-10-03 10:04

躲過大貨車卻躲不過砂石車 19歲男子急救無效身亡

2019-10-03 22:40

醫院董事長贈2殉職警消各2百萬 免費替謝妻坐月子

2019-10-03 21:13

南方澳漁船航道打通了！ 海軍祝出港漁船豐收

2019-10-03 10:42

「謎之聲」樓上樓下都聽到 鄰居因此打起來

2019-10-03 07:47

通了！南方澳斷橋臨時航道 10餘艘漁船試航成功

2019-10-03 10:15

【重磅快評】南方澳斷橋曝露交通部無能與港務公司無恥

2019-10-03 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top