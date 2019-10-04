沒人受困也要進火場… 消防員的兩難

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台中市鐵皮工廠及違建大火，據消防局紀錄，當時已「無人受困」，負責警戒火場的西屯分隊小隊長周正斌指示隊員謝正雄、張哲嘉進入火場，致兩人殉職，是否涉有疏失，有待檢方釐清。

資深消防幹部表示，雖然當時沒有人受困，但消防員除了救火也要控制火勢，若因無人受困就不積極尋找火源，事後廠房延燒財損增加，消防員恐被業者控告瀆職，「做與不做都兩難」。

檢方昨晚訊問群峪公司負責人陳俊孚、台中市消防局第一大隊組長黃耀星、小隊長周正斌，針對起火原因、指揮派遣等疑點調查，訊後分別請回。由於死者碳化，檢方將採集ＤＮＡ後比對。

聽聞兩勇消殉職噩耗，現場消防人員神情疲倦又哀傷。記者林佩均／攝影 分享 facebook

據了解，檢方以「證人」傳訊陳及幹部等三人，追查起火原因。陳證稱，他獲報到場時，台灣百慕達紙器工廠的火已延燒到倉儲的群峪公司。

根據消防局紀錄，昨天凌晨二時十一分，周正斌帶領隊員謝志雄、張哲嘉到場支援，當時現場已通報無人受困，現場指揮官第一大隊組長黃耀星指示周等人警戒，不要讓火勢延燒。

二時五十分因有煙蔓延，周指示謝、張持熱顯像儀進場找火源。十分鐘後，濃煙密布，周要二人「撤退」卻已無回應，周通報黃後，二度派遣緊急救援小組進場，因火勢已全面燃燒，無功而返。

周正斌表示，十多年前至南屯山區救災時，義消跌入坑洞殉職，讓他內心受創，未料多年後又發生悲劇，更讓他難以接受。

消防局長曾進財表示，當時廠內有些許煙飄過來、沒有明火，周請謝、張進廠監測火源，十分鐘後周見濃煙瞬間聚集，呼叫無線電發現兩人失聯，指揮調度沒有問題。