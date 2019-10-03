起火鐵皮工廠 台中市府：火調查明有無生產線

2019-10-03 22:01 中央社 台中3日電



台中市大雅區鐵皮工廠今天凌晨大火，造成2名消防人員殉職，台中市政府表示，這處鐵皮工廠屬違章建築，已排拆除行列，至於是否為違章工廠，將等火調後查明有無生產線。

台中市消防局於凌晨1時45分接獲通報，位於大雅區中和六路92-6、92-7號發生工廠火警，於是出動消防人員及各式消防車前往救援，到場發現鐵皮工廠分別是群峪股份有限公司及台灣百慕達紙器廠，分別做為南北貨倉庫、紙製品堆置等。

消防局表示，凌晨3時22分現場回報有2名救災人員謝志雄（33歲）及張哲嘉（32歲）進入火場搜尋火點失去聯繫，現場指揮官立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索未發現，後因火場煙層下降快速，只好暫停再次入內搜索，直到上午8時以後陸續尋獲2人遺體，運出火場送到殯儀館。

台中市副市長楊瓊瓔與都發局長黃文彬、經發局長張峯源、消防局副局長楊元吉，下午在台灣大道市政大樓正式對外說明。

楊瓊瓔表示，發生這場悲劇，市府優先全力協助家屬度過難關，責無旁貸提供家屬最大協助，其中謝志雄的太太是台中女警且懷有身孕，市長盧秀燕已責成警察局全力協助遺孀善後，2名消防員也一定從優撫卹。

楊瓊瓔指出，初步了解，起火點作為倉儲與辦公空間使用，屬於違章建築，市府已派鑑定小組到場進行火場鑑定，只要等火勢完全撲滅，將立即調查起火原因。

黃文彬說明，違章建築全國各地都有，這是歷史共業，市府曾到這處廠區稽查，確認屬於農地上的違章建築，違反土地分區使用規定，已排入拆除行列，市府將依都市計畫法裁處6至30萬元，並依規拆除。至於是否屬違章工廠，市府強調，待火調鑑定查明現場有無生產線，才能進一步認定。