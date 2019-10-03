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農地工廠大火 環團籲限期拆除

2019-10-03 20:16台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

農地工廠應限期拆除！」台中市一家位於農地的免洗餐具工廠3日凌晨發生火災，大火奪走兩名消防員的生命，也燒出農地鐵皮屋工廠種種問題。台中市府3日下午召開記者會；面對提問，都只能依法辦理，主婦聯盟台中分會則呼籲，農地違規工廠應全數先拆除。

這家位於大雅區的紙品廠，經市府消防局追查，起火地點皆屬於違章建築。市府將依規拆除，並依違反土地使用分區法裁罰。市長盧秀燕已指示市府相關局處強力危險場所。但這場大火已造成謝志雄、張哲嘉兩名年輕消防員殉職。其中，已婚的謝志雄育有一子，妻子並懷有雙胞胎；兩個家庭破碎，令人痛惜扼腕。

極力反對農地工廠就地合法化的主婦聯盟台中分會執行委員許心欣指出，政府不能老是在發生憾事後才善後。近年農地工廠火災頻傳，不少資源回收廠、廢輪胎廠等，都設在農地上，不僅產生大量空氣污染，廢水也會污染附近農地及水源，直接影響環安和食安。

她說，農地工廠常有消防設備不足、周遭道路消防車難以進入、以及很難拉水進入等問題，致使警消人員常身陷危險之中。農地工廠污染環境、危害居民健康，並讓警消用命救災，這樣的施政作為對嗎？政府應限期所有農地上的工廠要加以拆除，並依法斷水斷電，另行規劃合理的國土計畫及適當的工業用地，才符合環境正義及產業發展的公平性。

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農地消防員大火

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