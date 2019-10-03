2消防人員殉職 中市消防局將檢討進火場流程

2019-10-03 19:02 中央社 台中3日電



台中市大雅區中和六路鐵皮工廠今天凌晨發生大火，造成2名消防人員殉職，台中市消防局表示，2名消防人員是由現場指揮官依當場狀況判斷進火場，相關流程將開會檢討釐清。

台中市消防局於凌晨1時45分接獲通報，位於大雅區中和六路92-6、92-7號發生工廠火警，於是出動消防人員及各式消防車前往救援，到場發現鐵皮工廠分別是群峪股份有限公司及台灣百慕達紙器廠，分別做為南北貨倉庫、紙製品堆置等。

消防局表示，凌晨3時22分現場回報有2名救災人員謝志雄（33歲）及張哲嘉（32歲）進入火場搜尋火點失去聯繫，現場指揮官立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索未發現，後因火場煙層下降快速，只好暫停再次入內搜索，直到上午8時以後陸續尋獲2人遺體，運出火場送到殯儀館。

對於發生大火的工廠設置情形及消防局救援過程，台中市副市長楊瓊瓔下午帶領都發局長黃文彬、經發局長張峯源、消防局副局長楊元吉等人召開說明會，楊瓊瓔談及2名消防人員不幸罹難又再度傷心流淚，重申市府會全力協助善後事宜，並以舉手禮向罹難消防人員致敬。

黃文彬表示，這處工廠蓋在農地上屬違章建築，農地上做非農地使用，但沒有工廠登記，台中市政府將依規拆除，並依違反土地使用分區法裁罰。

對於2名消防人員接受指揮進入火場的時機，楊元吉指出，由於要進去火場偵測火點打熄，火勢才會撲滅，現場指揮官依照現場狀況判斷，當時左棟建築的火煙，還沒有過來2名消防人員進去的右棟建築，但鐵皮屋快速燃燒而造成這場遺憾。

楊元吉表示，消防局會召開檢討會議，將時序列出來詳細檢討，有不好之處要改進，一般會判斷煙層有沒有下降，如果煙層下降就會比較危險。