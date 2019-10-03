中市火警2勇消殉職 檢方傳訊工廠負責人

2019-10-03 18:24 中央社 台中3日電



台中市群峪免洗餐具物流中心今天凌晨發生火警，消防局特搜隊員謝志雄及張哲嘉救災時不幸殉職。台中地檢署檢察官今天傳訊違建工廠業者及消防勤務派遣人員，釐清相關責任歸屬。

位於大雅區中和六路的群峪免洗餐具物流中心今天凌晨1時餘發生火警，消防局派遣警義消逾100名前往搶救。不過，凌晨3時餘，消防特搜隊員33歲謝志雄及32歲張哲嘉進入火場，利用熱顯像儀尋找火點時卻失聯，上午8時兩人遺體被發現，已經不幸殉職。

台中地檢署今天獲報後，指派檢察官進行後續偵辦，因兩名消防員遺體已嚴重焦黑、碳化，無法辨識身分，先由台中市警察局鑑識中心進行緊急鑑定，抽取遺體生物跡證DNA，與家屬進行親屬鑑定釐清身分，最快晚間得以釐清身分，再由檢察官會同法醫相驗。

兩名殉職消防人員家屬，今天下午也重回事發現場招魂，謝志雄的妻子與張哲嘉的胞兄與母親，分別捧著兩位勇消的牌位到場，家屬難以接受噩耗，當場痛哭失聲，場面令人不捨。

檢方今天下午傳訊工廠陳姓負責人，還有在場的消防局勤務派遣人員，以釐清案件責任歸屬。消防人員表示，事發的工廠分為兩棟，一棟為生產廠房，另一棟為倉庫兼辦公室，當時生產廠房已全面燃燒，有延燒到隔壁倉庫之虞。

消防人員說，基於保護民眾財產，避免倉庫全面燃燒，當時派遣一組特搜隊員，兩人進入火場持熱顯像儀尋找火點，以水線阻絕火勢，屬於標準程序，兩人從大門口進入時，一樓經燈光照明沒有火煙，二樓有濃煙竄出，發現火勢擴大時，緊急呼叫兩人撤出卻已失聯。

工廠陳姓負責人則否認工廠未登記，他表示，平時並未住在工廠，當時消防局通知他才得知發生火警，趕到現場欲衝進辦公室搶救財物也遭到阻止，當時並不清楚有兩名消防員進入火場。