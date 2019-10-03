中市火警消防員殉職 蘇貞昌：改善裝備

2019-10-03 14:03 中央社 台北3日電



台中市一處鐵皮工廠今天凌晨大火，兩名消防人員進入火場救災殉職。行政院發言人Kolas說，行政院長蘇貞昌指示內政部，務必檢討改善消防員的裝備。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）上午出席行政院院會後記者會時表示，蘇貞昌第一時間對於不幸喪生的消防員表達不捨、哀痛，並指示內政部，務必針對消防員的救難設備進行檢討與改善。

台中市大雅區一處鐵皮工廠凌晨1時多發生火警，消防隊員謝志雄、張哲嘉進入火場搜尋火點時殉職，台中市長盧秀燕指出，會全力做好慰問善後工作，同時從優撫卹。