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2消防員進火場10分鐘即失聯 遺體相距15公尺

2019-10-03 13:45中央社 台中3日電

台中市一處鐵皮工廠違建今天凌晨失火，火勢一發不可收捨，2名殉職消防員進入火場僅約10分鐘即失聯，其他消防人員破窗進入2樓尋獲兩人遺體時，兩人位置相差15公尺。

台中市消防局凌晨1時45分接獲民眾報案指出，大雅區中和六路一處免洗餐具工廠發生火警，出動特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠等分隊前往救援。

台中市消防局指出，消防人員大約在凌晨2時趕抵現場，殉職的特搜隊員33歲謝志雄、32歲張哲嘉大約是凌晨2時50分持熱顯像儀等裝備，整裝進入火場搜尋起火點，到了3時，現場指揮人員發現煙濃太重很危險，呼叫相關人員撤退時，謝、張兩人失聯未回應。

凌晨3時22分清點人數，確認謝、張失去聯繫，台中市消防局長曾進財表示，立即指派3組快速救援小組，輪流往返火場內部搜索，上午8時以後陸續尋獲2人遺體，但已不幸罹難，在尋獲失聯消防人員後，救災人員仍在現場處理餘火。

台中市消防局第一大隊副隊長楊世葆表示，消防人員是以破窗方式，進入二樓火場，兩人遺體相差約15公尺，由於火場已經整體坍塌，第一時間無法判斷兩人是先被壓住還是事後被壓住。

火警現場為2棟2層樓鐵皮建築物、每層燃燒面積約1000平方公尺，共4000平方公尺。台中市政府事後初步了解，失火的鐵皮火廠是違章建築。

殉職消防人員張哲嘉的哥哥張修銘也是台中市消防局春社分隊的消防員，得知消息後立即趕到現場關心，看到第一具遺體被運出時，張修銘表情哀傷走出火場，上前慰問的副市長楊瓊瓔，也忍不住悲痛掉淚。

消防員

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