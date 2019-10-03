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南方澳斷橋事故 尋獲最後一名失聯漁工已無生命跡象

消防員搶救工廠火警殉職 4年13人

2019-10-03 12:13中央社 台北3日電

台中市大雅區一處鐵皮工廠今晨大火，2名消防員救災時身亡。消防署統計從民國104年至去年，有13名消防員搶救工廠火警殉職，事件有桃園市保齡球館火災、敬鵬工業公司火災等。

台中市大雅區一處從事烘焙原料、南北雜貨及免洗餐具生產的工廠，今晨1時許，廠房全面燃燒，火勢猛烈，現場傳出爆炸聲響，警消獲報後，派大批人員到場搶救。

凌晨3時許，現場救災指揮中心發現進入火場救災的西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉失去聯繫，疑受困工廠2樓倉庫區，指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索，上午5時許控制火勢，初估燃燒面積約4000平方公尺。上午8時初，尋獲2名消防員遺體遭重物壓住，2人不幸罹難。

內政部消防署統計，消防員近年救災時因公殉職部分，包含104年1月間桃園市新屋區保齡球館火災釀6死、8月間屏東縣消防局陳姓小隊長執行勤務返隊時遭酒駕車輛撞擊致死；106年新竹縣湖口鄉光電公司廠房火警1死；107年4月間桃園市平鎮區敬鵬工業公司火災6死、9月間高雄市消防局蔡姓隊員搶救茄萣區住宅火災死亡。

搶救工廠大火因公殉職的消防員案件，包含桃園市新屋區保齡球館火災釀6死、新竹縣湖口鄉光電公司廠房火警1死、桃園市平鎮區敬鵬工業公司火災6死。

關於各地消防機關人力，消防署統計至今年7月底，全國各消防機關編制員額共1萬9018人，預算員額1萬7005人，實際為1萬5656人。

台中市大雅區今天凌晨1點多發生工廠火警，造成兩名消防隊員罹難。聯合報系資料照／記...
台中市大雅區今天凌晨1點多發生工廠火警，造成兩名消防隊員罹難。聯合報系資料照／記者余采瀅攝影
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