親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

南方澳斷橋究責 林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默發文這樣說…

中市工廠大火2勇消殉職 隊員列隊行禮

2019-10-03 10:45中央社 台中3日電

台中市大雅區一處鐵皮工廠今天凌晨發生大火，兩名消防人員進入火場救災殉職，遺體運出時在場的消防隊員都列隊行禮、場面哀戚，不少親友也到兩人的臉書致哀「任務結束了」。

內政部長徐國勇今天上午在意外傳出後，也將前往台中殯儀館慰問家屬，關心後續處理事宜。

消防局今天凌晨1時45分接獲民眾報案指出，大雅區中和六路一處工廠發生火警，派遣特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠等分隊，出動各式救災救護車26輛，消防人員87人、義消28人，合計115人前往搶救。

火警現場為一處免洗餐具物流中心，從事烘焙原料、南北雜貨及免洗餐具生產，廠房全面燃燒、無法控制火勢，一度傳出爆炸聲響。

現場救災指揮中心在凌晨3時22分時，發現進入火場救災的西屯分隊特搜隊員謝志雄、張哲嘉失去聯繫，疑似受困在2樓的倉庫區，立即成立快速救援小組搜救。

但兩人在上午8時多，被發現困在火場2樓遭重物壓住，已成兩具焦屍、確定殉職，經協助脫困移出遺體時，在場的消防隊員皆列隊行禮，有隊員情緒激動落淚、場面哀戚，但因遺體無法辨識身分，已送往台中殯儀館待後續相驗、釐清身分。

消防局第一大隊副大隊長楊士葆受訪表示，兩名消防人員進入火場時，現場因沒有煙，利用熱顯像儀尋找起火點，當火勢擴大時，指揮官立即要現場人員撤出，但隊員謝志雄、張哲嘉失聯，經清點在場人數發現兩人疑似受困，立即成立救援小組分批救援。

案發後兩名消防隊員的臉書，也湧入許多親友留言致哀「任務結束了，一路好走」、「多希望那不是你」。

消防局表示，33歲的隊員謝志雄為民國99年特考班，已婚育有一名2歲兒子，妻子日前懷有雙胞胎；32歲隊員張哲嘉為警專25期，台南市人、未婚，畢業後到台中服務，兩人都是特搜隊員。

張哲嘉的胞兄也在台中市消防局春社分隊服務，獲知消息趕到現場，但得知胞弟殉職難過落淚，台中市副市長陳子敬、楊瓊瓔也都到場關心救災進度，協助處理後續事宜。

台中市大雅區中和6路的工廠今天凌晨1時許傳出火警，兩名消防隊員進入火場後失聯。聯...
台中市大雅區中和6路的工廠今天凌晨1時許傳出火警，兩名消防隊員進入火場後失聯。聯合報系資料照／記者陳宏睿翻攝
分享

消防員

相關新聞

影／台中市消防隊員殉職 懷雙胞胎孕妻殯儀館相驗

2019-10-03 10:04

台中大雅工廠火災 市府：沒有工廠登記

2019-10-03 10:03

二兄弟都是消防員 張哲嘉罹難、母親淚崩

2019-10-03 09:39

不斷更新／2消防隊員持熱顯像儀進火場殉職 中市消防局：尋找火點

2019-10-03 09:04

台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員

2019-10-03 08:31

中市消防局長：找到一位罹難者 身分確認中

2019-10-03 08:21

影／台中2消防隊員打火失聯 同事心急：一定要平安啊

2019-10-03 07:53

影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯

2019-10-03 07:17

熱門文章

扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測

2019-10-02 19:35

南方澳大橋揭官僚殺人 4大缺漏釀斷橋

2019-10-02 16:46

去年職災才躺3個月 這次南方澳橋塌他魂斷異鄉

2019-10-02 17:12

「兄弟，你辛苦了」 憶死難漁工船東痛哭

2019-10-02 11:55

通霄白沙屯海岸驚見女屍 疑有他殺之嫌

2019-10-02 19:33

不僅南方澳大橋遭放生 這8座橋也未曾檢測

2019-10-02 20:52

一瞬間的疏忽 校車司機害學生遭輾斷腿

2019-10-02 15:13

影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯

2019-10-03 07:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top