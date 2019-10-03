中市工廠大火2勇消殉職 隊員列隊行禮

2019-10-03 10:45 中央社 台中3日電



台中市大雅區一處鐵皮工廠今天凌晨發生大火，兩名消防人員進入火場救災殉職，遺體運出時在場的消防隊員都列隊行禮、場面哀戚，不少親友也到兩人的臉書致哀「任務結束了」。

內政部長徐國勇今天上午在意外傳出後，也將前往台中殯儀館慰問家屬，關心後續處理事宜。

消防局今天凌晨1時45分接獲民眾報案指出，大雅區中和六路一處工廠發生火警，派遣特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠等分隊，出動各式救災救護車26輛，消防人員87人、義消28人，合計115人前往搶救。

火警現場為一處免洗餐具物流中心，從事烘焙原料、南北雜貨及免洗餐具生產，廠房全面燃燒、無法控制火勢，一度傳出爆炸聲響。

現場救災指揮中心在凌晨3時22分時，發現進入火場救災的西屯分隊特搜隊員謝志雄、張哲嘉失去聯繫，疑似受困在2樓的倉庫區，立即成立快速救援小組搜救。

但兩人在上午8時多，被發現困在火場2樓遭重物壓住，已成兩具焦屍、確定殉職，經協助脫困移出遺體時，在場的消防隊員皆列隊行禮，有隊員情緒激動落淚、場面哀戚，但因遺體無法辨識身分，已送往台中殯儀館待後續相驗、釐清身分。

消防局第一大隊副大隊長楊士葆受訪表示，兩名消防人員進入火場時，現場因沒有煙，利用熱顯像儀尋找起火點，當火勢擴大時，指揮官立即要現場人員撤出，但隊員謝志雄、張哲嘉失聯，經清點在場人數發現兩人疑似受困，立即成立救援小組分批救援。

案發後兩名消防隊員的臉書，也湧入許多親友留言致哀「任務結束了，一路好走」、「多希望那不是你」。

消防局表示，33歲的隊員謝志雄為民國99年特考班，已婚育有一名2歲兒子，妻子日前懷有雙胞胎；32歲隊員張哲嘉為警專25期，台南市人、未婚，畢業後到台中服務，兩人都是特搜隊員。

張哲嘉的胞兄也在台中市消防局春社分隊服務，獲知消息趕到現場，但得知胞弟殉職難過落淚，台中市副市長陳子敬、楊瓊瓔也都到場關心救災進度，協助處理後續事宜。