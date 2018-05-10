挺台參與WHA 宏都拉斯等友邦聯合進洽WHO

2018-05-10 22:21 中央社 台北10日電



世界衛生大會（WHA）21日起將於日內瓦召開，台灣至今未獲邀，政府仍會持續努力爭取。同時，宏都拉斯等友邦近日也聯合進洽世界衛生組織（WHO），表達應邀台灣參加WHA的訴求。

上報9日報導，今年已有16個友邦提案支持台灣參與，但至今尚未看到友邦宏都拉斯個別或聯合提案。報導指出，宏都拉斯有意爭取今年聯合國大會主席職位，在其他國際多邊場域的運作，或許是導致宏都拉斯行動較為謹慎保守的原因。

知情官員今天告訴中央社記者，為協助台灣參與WHA，有12個友邦在4月底聯合進洽WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達邀台灣參加WHA的訴求。12個友邦中，包括宏都拉斯。

另外，官員說，目前已有16個友邦為台灣聯合致函WHO，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，列入今年WHA的議程。外交部也會續洽宏都拉斯在適當時機、場合，表達對台灣的支持。

官員進一步表示，外交部推動國際參與，包括聯合國、世界衛生組織等推案，都會與友邦充分溝通，友邦也會透過不同方式表達對台灣的支持。外交部尊重友邦的決定；對友邦以合適方式聲援台灣，外交部表達感謝。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。

今年WHA線上報名已截止，台灣至今尚未獲得邀請函，但政府仍持續努力爭取，並透過友邦與理念相近國家協助台灣發聲。