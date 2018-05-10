親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

時薪制勞工不計入國定假日工資，合理嗎？

挺政府參與WHA 民進黨團擬提共同聲明

2018-05-10 18:59中央社 台北10日電

民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，民進黨團將提出全力支持政府持續爭取成為WHA觀察員的聲明，11日將與在野黨團研商，若達共識將在立法院會宣讀朝野共同聲明。

世界衛生大會（WHA）將於21日起在日內瓦召開，台灣至今未獲邀參加。

何欣純下午在立法院受訪表示，民進黨團將提出聲明全力支持政府持續爭取成為WHA觀察員，也樂見世界各國代表，願意幫台灣爭取參與類似沒有政治爭議的國際組織，讓台灣出席會議盡一份心力。

何欣純表示，11日早上會與在野黨團再談一下，看看在野各黨團是否願意簽署，如果在野黨團不願意簽署，這項聲明將以執政的民進黨團名義提出，也尊重在野黨團要不要提自己的聲明，如果在野黨團簽署，則由立法院院會發表共同聲明。

國民黨立法院黨團則發布新聞稿指出，全力支持政府以「中華台北」名義爭取成為WHA觀察員，並積極參與國際衛生及防疫工作，展現台灣貢獻國際社會的決心，並維護台灣2300萬名民眾基本的健康權。

何欣純說，樂見在野黨團發聲明支持政府參加國際組織，至於用的名稱適不適合可以討論，國人也自有判斷。她說，民進黨就是堅持以中華民國名義，積極參與各種國際組織，呼籲屬於國家利益的部分，要全力一致對外。

國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗說，國民黨團傾向不簽署民進黨團版本的共同聲明，但也會發布國民黨團版本的聲明。

時代力量立法院黨團總召徐永明受訪指出，包括美國和盟國今年表達支持台灣參與WHA的力道，都比往年還強，雖然台灣代表團不能進場參加WHA，但仍然會在場外積極和各國互動，爭取國際對台灣的支持。

他說，時代力量黨團也籲請總統蔡英文召開國際記者會，向世界表達台灣人民的心聲，「醫療無國界」，台灣致力全球衛生安全，台灣人民的權利不能被「一個中國」打壓。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，民進黨團聲明的初步內容是可以的，但台灣目前不是WHA的觀察員，發聲明只是每年重複的事情。

李鴻鈞說，防疫無國界，今年又是SARS（嚴重急性呼吸道症候群）滿15週年，以SARS為例，大陸的鳥會飛到台灣，台灣的鳥也會飛到大陸，希望大陸要讓台灣能參與WHA。

立法院WHA民進黨
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

美強烈支持台參與WHA AIT發文聲援

2018-05-10 03:18

世衛拒台與會 AIT聲援：美強烈支持台參與世衛大會

2018-05-09 18:48

雖未收到邀請函 七理念相近國家將逕洽世衛幹事長

2018-05-09 16:41

我WHA宣達團 將在日內瓦發聲

2018-05-09 14:04

指大陸阻撓台灣參加WHA 美：非常不快

2018-05-09 14:04

熱門文章

北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好

2018-05-10 13:32

獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革

2018-05-10 11:30

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解

2018-05-10 14:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top