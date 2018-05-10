挺政府參與WHA 民進黨團擬提共同聲明

2018-05-10 18:59 中央社 台北10日電



民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，民進黨團將提出全力支持政府持續爭取成為WHA觀察員的聲明，11日將與在野黨團研商，若達共識將在立法院會宣讀朝野共同聲明。

世界衛生大會（WHA）將於21日起在日內瓦召開，台灣至今未獲邀參加。

何欣純下午在立法院受訪表示，民進黨團將提出聲明全力支持政府持續爭取成為WHA觀察員，也樂見世界各國代表，願意幫台灣爭取參與類似沒有政治爭議的國際組織，讓台灣出席會議盡一份心力。

何欣純表示，11日早上會與在野黨團再談一下，看看在野各黨團是否願意簽署，如果在野黨團不願意簽署，這項聲明將以執政的民進黨團名義提出，也尊重在野黨團要不要提自己的聲明，如果在野黨團簽署，則由立法院院會發表共同聲明。

國民黨立法院黨團則發布新聞稿指出，全力支持政府以「中華台北」名義爭取成為WHA觀察員，並積極參與國際衛生及防疫工作，展現台灣貢獻國際社會的決心，並維護台灣2300萬名民眾基本的健康權。

何欣純說，樂見在野黨團發聲明支持政府參加國際組織，至於用的名稱適不適合可以討論，國人也自有判斷。她說，民進黨就是堅持以中華民國名義，積極參與各種國際組織，呼籲屬於國家利益的部分，要全力一致對外。

國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗說，國民黨團傾向不簽署民進黨團版本的共同聲明，但也會發布國民黨團版本的聲明。

時代力量立法院黨團總召徐永明受訪指出，包括美國和盟國今年表達支持台灣參與WHA的力道，都比往年還強，雖然台灣代表團不能進場參加WHA，但仍然會在場外積極和各國互動，爭取國際對台灣的支持。

他說，時代力量黨團也籲請總統蔡英文召開國際記者會，向世界表達台灣人民的心聲，「醫療無國界」，台灣致力全球衛生安全，台灣人民的權利不能被「一個中國」打壓。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，民進黨團聲明的初步內容是可以的，但台灣目前不是WHA的觀察員，發聲明只是每年重複的事情。

李鴻鈞說，防疫無國界，今年又是SARS（嚴重急性呼吸道症候群）滿15週年，以SARS為例，大陸的鳥會飛到台灣，台灣的鳥也會飛到大陸，希望大陸要讓台灣能參與WHA。