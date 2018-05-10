未獲WHA邀請 藍黨團：以「中華台北」爭取觀察員

2018-05-10 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



台灣去年無法參與WHA，讓衛福部長陳時中（中）自瑞士鎩羽而歸。今年也確定未收到WHA邀請函。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 第71屆世界衛生大會（WHA）線上報名時間已截止，世界衛生組織（WHO）證實未邀請台灣參加今年的WHA。國民黨立法院黨團下午發布聲明指出，醫療衛生之成就為我國的強項，一年一度召開的WHA，是我國貢獻發展成就及取得資訊之重要管道，若我國無法出席會議及世界衛生組織相關會議及活動，對我國及世界衛生組織都是一大損失。

國民黨團指出，參與世界組織、爭取全球發聲為外交最重要的工作，也是政府應積極努力之目標。回顧我國參與WHA之歷程，在馬英九前總統以「九二共識」及「活路外交」政策，成功突破外交困境，讓中華民國自2009年起連續8年以「中華台北」名義獲邀以觀察員身份參與「世界衛生大會」，我國部會首長於大會以部長身分發表演說，並與其他國家進行深度交流，以「務實及彈性外交」做法，為我國爭取到最大的參與機會及空間。

國民黨團表示，今年為SARS防疫15周年，民進黨政府以「政治優先」的外交政策，致使我國連續兩年無法參與世界衛生大會，是國人的一大損失。

為維護「全球衛生安全體系」、「世界健康人權」及「維護全民醫療人權」之基礎下，政府參與WHA及WHO相關會議、活動為全民共同的期待與要求，國民黨團強調，支持政府以務實的外交作為展現參與國際社會之能力及企圖心。同時全力支持政府以「中華台北」名義爭取成為WHA之觀察員，並積極參與國際衛生及防疫工作，展現我國貢獻國際社會之決心，維護我國2300萬民眾基本健康權。