民團將致函WHO幹事長 籲邀台參與WHA

2018-05-09 21:35 中央社 台北9日電



「2018台灣加入WHO宣達團」國際記者會上午在立法院舉行，衛福部長陳時中（左起）、前副總統呂秀蓮、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、民進黨立委姚文智等人，一同高喊「WHO for Taiwan」、「Taiwan 加油」。聯合報系記者陳正興／攝影 分享 facebook 世界衛生大會（WHA）將於21日起在日內瓦召開，台灣至今未獲邀參加。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲明天將致函世界衛生組織（WHO），呼籲擱置政治因素，邀請台灣參與WHA。

台灣聯合國協進會今天表示，蔡明憲明天將以電子郵件的方式寫信給WHO幹事長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus），以及WHO的194個會員國代表，包括中國。蔡明憲去年也曾致函WHO與WHO會員代表。

這封英文信函內容包括台灣在2009年到2016年間，受邀以觀察員身分參加WHA，但在民主進步黨執政後，自去年起，台灣未收到WHA的邀請函。台灣無法參與WHO相關活動，明顯違背WHO憲章，以及WHO提倡每個人獲得最高健康標準的宗旨。

信函也指出，傳染病不分國界；健康是基本人權，台灣人民應該與其他國家的人民享有同樣權利。台灣無法參與WHO活動將對全球衛生造成威脅，台灣無法獲得重要疾病相關訊息，全球健康安全將產生漏洞；反之，納入台灣，不僅保護台灣2300萬人民，也有助維護全人類的健康安全。

信函呼籲WHO擱置政治因素，把焦點放在全球健康，並邀請台灣重回WHA。

此外，多個台灣民間團體也發起「台灣無國界醫院展」，將在WHA會議期間於日內瓦舉辦台灣醫療與WHA議題相關的展覽，向國際展現台灣有能力、有意願參與國際組織，不能因為政治因素被排除在外。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。