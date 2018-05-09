陸打壓參與WHA 台盼國際力量支持解僵局

2018-05-09 19:33 中央社 台北9日電



世界衛生大會21日起將於日內瓦召開，因為中國打壓，台灣很可能再度無法出席。知情人士表示，會持續爭取友邦與理念相近國家支持，當這些力量越來越大時，相信情況會改變。

知情人士透露，台灣12個友邦駐日內瓦的代表團4月底與世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）見面時，對方明確表示，「若沒有中國同意，就無法邀請台灣」，並提到「一中原則」、九二共識、聯合國大會2758號決議等。

雖然面對中國打壓，台灣爭取參與世界衛生大會（WHA）面臨很大的挑戰，但知情人士表示，可以感受到，今年非邦交國給台灣的支持比去年強大。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。

外交部先前表示，自去年無法參與後，就開始為今年WHA推案做準備。到目前為止，雖然台灣尚未獲得邀請函，但已獲得比以往多的支持，包括美國等理念相近國家都表態支持台灣參與WHA，並為台灣發聲或致函、進洽WHO。

知情人士說，也許很多事情無法一步到位，但台灣會持續努力爭取參與WHA，相信當「眾怒難犯」的時候，將帶給WHO更大的壓力。

知情人士表示，台灣將努力讓友邦支持台灣參與WHA的立場更堅定，以及理念相近國家支持力量越來越大，當這些力量越來越大時，相信未來情勢會改變。