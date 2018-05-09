16友邦致函WHO 挺台參與WHA

2018-05-09 18:20 中央社 台北9日電



世界衛生大會（WHA）21日起將於日內瓦召開，台灣至今未獲邀。知情人士今天表示，目前已有16個友邦為支持台灣參與WHA致函世界衛生組織（WHO），美國等國家也將再度進洽WHO。

知情人士表示，目前已有16個友邦致函WHO，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，列入今年WHA的議程。此外，美國等理念相近國家也將於近期再度為台灣參加WHA，進洽WHO；這些國家的聯合進洽已對WHO構成相當壓力。

因中國打壓，台灣推動參與WHA面臨很大困難，但政府仍持續透過各種不同方式持續爭取，並藉由友邦與理念相近國家為台發聲。

知情官員透露，台灣12個友邦駐日內瓦的代表團4月底與WHO幹事長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）見面時，對方明確表示，「若沒有中國同意，就無法邀請台灣」，並提到一中原則、九二共識、聯合國大會2758號決議等。

同時，官員說，為爭取台灣參與WHA，衛生福利部部長陳時中近期已親自致函譚德塞，表達台灣希望受邀參與WHA；但對方態度強硬。

即便台灣今年未能受邀，官員表示，也希望透過友邦與理念相近國家在會中為台灣發聲；目前希望維持跟去年一樣，在大會與總務委員會針對台灣應受邀參加WHA，進行二對二辯論。美國等理念相近國家也將於大會期間發言挺台；今年發言挺台的國家將比去年還多。

此外，在WHA大會期間，外交部將舉辦外交酒會，除了友邦衛生部長，包括美國在內的理念相近國家也將派出適當層級的官員出席。21日上午，也將舉行國際記者會，其他活動與其他國家的雙邊會談、國合會的分享會等。

即使台灣無法受邀參加WHA，陳時中仍會率團赴日內瓦，舉行國際記者會與參加雙邊會談等活動。官員說，希望今年的雙邊會談比去年59場還多；目前已確定的雙邊會談包括與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）的會議。

衛生福利部官員也說，台灣參與WHA不應涉入政治，應回歸專業，健康是基本人權，不應受到其他非健康因素的干擾；病毒或細菌並不懂什麼是2758號決議。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。