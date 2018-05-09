前進WHA 民團日內瓦辦無國界醫院展

2018-05-09 17:42 中央社 台北9日電



世界衛生大會線上報名7日截止，台灣未獲邀請函；民間發起「無國界醫院展」要在今年世衛大會期間，在瑞士日內瓦會場外舉辦台灣醫療大型展覽，要讓世界了解台灣的重要性。

台灣未獲今年世界衛生大會（WHA）邀請函。蕭泰然文教基金會等民間團體，將前進日內瓦，舉辦無國界醫院展，同時將邀請知名音樂家葉綠娜、蘇顯達等人，隨團赴日內瓦表演，希望讓世界聽見台灣的聲音。

監委張武修召集多位醫師成立顧問團，協助策展。

「無國界醫院展」共同策展人王奕凱、蘇民今天舉行記者會，說明展覽內容。

王奕凱說，「無國界醫院展」主要展覽內容包括，台灣與世界防疫、台灣健保制度、國際開發與援助等議題，要證明台灣與中國不一樣，台灣能貢獻的，已經遠超過中國；在醫療外交上，中國無法取代台灣的技術力，希望世界了解台灣的重要性。

張武修說，台灣爭取加入世界衛生組織已經20年，過程起起伏伏，很多前輩、大老付出非常多的青春歲月，期待台灣能加入WHO，要不斷前仆後繼，「而不是只簽一個備忘錄，假裝我們已經進去，只能坐在那邊幾天，然後其他事情都不能做」。

張武修認為，2009年到2016年台灣拿到的觀察員，是次級的觀察員，「因為後面有一個MOU把我們牽住了」，現在台灣要重新面對事實，要比以前更勇敢、更有創新參與，例如透過「無國界醫院」的方式，醫療無國界，能跨過政治藩籬。

出席記者會的前副總統呂秀蓮則說，她參選台北市長最大的願望，是要讓台北變成和平首都，如果她當選台北市長，會連結所有民主和平國家的首都，共同形成世界和平首都聯盟，台灣一旦面臨中國的戰爭威脅，世界和平首都聯盟的議會通過協議「不允許戰爭」，這就是對台灣最大的防衛。