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多位加國眾議員聲援 籲政府支持台灣

2018-05-09 14:38中央社 多倫多8日專電

加台國會友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）等多位聯邦眾議員近日致函加拿大政府，籲儘速與台灣啟動投資保障協議（FIPA）諮商並公開支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

自由黨聯邦眾議員史葛洛昨天致函加拿大國貿部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）表示，沈潘日前與台灣經濟部長沈榮津通話，令她感到相當振奮，而台加雙邊投資潛在成長機會不應流失，她呼籲加拿大政府儘速與台灣啟動投資保障協議（FIPA）諮商。

史葛洛指出，她對加台經濟關係感到樂觀，尤其沈潘提及北陸電力公司已獲中華民國政府標案，將於台灣西部海岸興建離岸風力發電廠。

另獲悉龐巴迪公司（Bombardier）、哈士奇能源公司（Huskey Energy）以及其他加國企業均有意拓展在台營運，此係極佳之進展。

鑒於這些正面進展，史葛洛強調，為保障加商在台之利益，加台投資保障協議已成急迫事項。她以加台國會友好協會會長身分，呼籲加國政府儘速與台灣展開FIPA諮商。

與此同時，自由黨聯邦眾議員席康德（GaganSikand）和保守黨聯邦眾議員麥奎爾（Larry Maguire）也分別致加拿大衛生部長泰勒（Ginette Petitpas Taylor），呼籲加拿大政府勇敢發表聲明，公開支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）、獲得國際社會認可。

兩人的信函也都同時知會加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland)。

席康德在信函中表示，台灣自2009年以來一直以觀察員身分參與世界衛生組織，惟因中國之堅持，台灣去年被排除在世界衛生大會之外。

席康德並說，他最近訪問台灣，親身體驗台灣並接觸台灣民眾，他認為不應有任何正當理由讓台灣被排除在參與如此重要、影響全球健康問題的世界論壇之外。

席康德表示，台僑社區帶給加拿大甚多文化經濟活力，他堅信加國政府應勇敢發表聲明，在即將舉行的高層會議中，表達加拿大支持台灣參與及獲得國際社會認可的立場。

麥奎爾則在信函中表示，他完全支持台灣參加世界衛生組織（WHO）；台灣擁有自主權，理當參與WHA，他對台灣在參與WHA及相關活動多年後，去年竟未能以觀察員身分參加WHA，感到不安。他認為，台灣值得加國支持，亦應鼓勵WHO邀請台灣加入組織未來活動。

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