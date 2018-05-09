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台灣二度未受邀WHA 自組宣達團前進日內瓦

2018-05-09 12:20聯合報 記者許家瑜╱即時報導

第71屆世界衛生大會（WHA）即將於日內瓦舉行，台灣今年第二度沒獲得邀請與會。台灣聯合國協進會今日在立法院舉行「2018台灣加入WHO宣達團」記者會，協進會理事長蔡明憲表示，呼籲立法院不分朝野盡速通過加入WHO的決議文，也呼籲總統蔡英文這幾天能夠舉行國際記者會，表達台灣加入WHO、參加WHA心聲。

根據宣達團行程規劃，預計於5月19日抵達日內瓦，並於當地舉行記者會。21日WHA大會召開時前往WHO總部旁聽，並在外面進行宣達活動，晚間舉辦「台灣之夜」，預計28日返台。

蔡明憲表示，他們會將4種語言的文宣帶到日內瓦當地，並以他及羅榮光共同起草的一封信寄給WHO的總幹事譚德塞Dr. Tedros Ghebreyesus。此外，美國國會已經通過同意台灣加入WHA決議文，目前也獲得美國將近28州支持台灣加入，希望立法院不分朝野，能盡速通過台灣加入WHO決議文，也敦請蔡總統能在近期內召開國際記者會，表達台灣加入WHO、參加WHA心聲，作為WHO正式會員國。

前副總統呂秀蓮表示，1971年聯合國通過2758號決議文， 明定將蔣介石集團排除，未提到台灣，但中共卻用這決議文欺騙全世界，說台灣是中國一部分，直到2007年在她爭取下獲得美國認同，並發出聲明表示「不接受台灣是中國一部分主張」，也希望宣達團能善用此份資料，在WHA有更好發揮依據。

衛福部長陳時中表示，參與WHO並不是要有一個政治基礎，WHO的憲章強調健康是基本人權，不要遺漏任何人，這當然也包括台灣在內。台灣參與WHO是台灣的基本人權，並不是要有一個政治目的。這次他到日內瓦就是要將台灣的成績與大家分享，終有一天，台灣一定可以進去。至於目前雙邊會談的數目，希望能夠增加，但更重視有實質的參與與計畫。

民進黨立委陳瑩表示，先前衛環委員會還甚至計畫將會議場所拉去日內瓦，但因為經費考量打消念頭。

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