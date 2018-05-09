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白人不能穿旗袍？美高中生穿旗袍為何惹議？

民間WHO宣達團啟動 盼蔡英文國際發聲

2018-05-09 11:46聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

「2018台灣加入WHO宣達團」國際記者會上午在立法院舉行，衛福部長陳時中（左起）、前副總統呂秀蓮、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、民進黨立委姚文智等人，一同高喊「WHO for Taiwan」、「Taiwan 加油」；協進會理事長蔡明憲呼籲總統蔡英文這幾天能夠舉行國際記者會，讓媒體的效果更大，也給中國更多的壓力。

「2018台灣加入WHO宣達團」國際記者會上午在立法院舉行，衛福部長陳時中（左起...
「2018台灣加入WHO宣達團」國際記者會上午在立法院舉行，衛福部長陳時中（左起）、前副總統呂秀蓮、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、民進黨立委姚文智等人出席。記者陳正興／攝影
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「2018台灣加入WHO宣達團」國際記者會上午在立法院舉行，衛福部長陳時中（左起...
「2018台灣加入WHO宣達團」國際記者會上午在立法院舉行，衛福部長陳時中（左起）、前副總統呂秀蓮、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、民進黨立委姚文智等人，一同高喊「WHO for Taiwan」、「Taiwan 加油」。記者陳正興／攝影
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「2018台灣加入WHO宣達團」國際記者會上午在立法院舉行，欲參選的台北市長的前...
「2018台灣加入WHO宣達團」國際記者會上午在立法院舉行，欲參選的台北市長的前副總統呂秀蓮（左）與民進黨立委姚文智（右）一同出席。記者陳正興／攝影
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WHO民進黨立法院
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