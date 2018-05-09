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我又未獲邀參加WHA 蔡總統：很多國家願為台灣發聲

2018-05-09 00:27聯合報 記者黃國樑林河名黑中亮劉嘉韻／台北報導

蔡英文總統表示，國際社會對台灣加入ＷＨＡ支持力道愈來愈大，而且很多國家都願意站出...
蔡英文總統表示，國際社會對台灣加入ＷＨＡ支持力道愈來愈大，而且很多國家都願意站出來替台灣發聲。 記者黃仲裕／攝影
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今年世界衛生大會（ＷＨＡ）報名截止期限是台北時間昨天清晨六時，我國再度確定未獲邀參加。蔡英文總統在台中參訪被問到有何策略讓台灣能參加ＷＨＡ時說，台灣受政治性因素今年無法拿到邀請函，不過此次有更多朋友支持，國際社會對台灣加入ＷＨＡ支持力道愈來愈大，而且很多國家都願意站出來替台灣發聲。

衛福部長陳時中表示，台灣是有完整組織的國家，當然有權參加會議，將依照計畫前往日內瓦，也可能會選擇發抗議信表達訴求，將台灣聲音完整表達。

衛福部蔡英文日內瓦
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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