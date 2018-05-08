中國打壓台參與WHA 吳釗燮：兩岸漸行漸遠

2018-05-08 18:59 中央社 台北8日電



外交部長吳釗燮。 聯合報系記者曾學仁／攝影 分享 facebook 外交部長吳釗燮今天說，中國打壓台灣參與世界衛生組織（WHO）相關會議與活動，影響台灣人民健康權利；中國外交部門的做法，只會讓兩岸「漸行漸遠」，不符合兩岸長遠的利益。

世界衛生大會（WHA）21日起將在日內瓦召開，線上報名7日截止，但台灣並未受邀參與。外交部今天稍早發布聲明稿，表達遺憾。

吳釗燮下午與國內媒體茶敘，媒體問及台灣參與WHA該如何突破？吳釗燮表示，「健康不應有國界之分」，很不幸台灣去年未受邀參加WHA，今年直到線上報名截止前，也未收到邀請函。但政府沒有因此受到嚴重挫折，「政府團隊還在持續努力當中」。

吳釗燮說，政府的努力，包括即使無法受邀參與WHA，仍希望跟其他國家進行實質交流，與重要國家舉行雙邊會談。去年台灣在WHA大會期間，舉行了59場雙邊會談，今年希望比去年更多，也希望提高會談的層級，「這是我們努力的方向」。

他也提到，國內民眾對參與WHA的感受強烈。2003年嚴重疾病呼吸道症候群（SARS）襲台，台灣向世衛求援，但世衛卻不敢派人來台灣；在SARS發生的前幾年，台灣也曾爆發腸病毒疫情，同樣無法向世衛求援。

吳釗燮說，這些例子顯示了政府應要爭取參與世界衛生組織，並跟其他國家衛生單位進行交流，讓台灣獲得必要的協助。

不過，他指出，中國阻撓台灣參與WHO會議以及相關活動，也在不同場合對台灣「說三道四」，這對台灣人民有不良影響。

他說，中國國家主席習近平3月曾表示，希望拉近兩岸人民的「心靈契合」，但他相信，中國外交部門打壓台灣的作法，只會讓兩岸漸行漸遠，「這也不符合兩岸長遠的利益」。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。

外交部先前表示，今年台灣參與WHA的情況並不樂觀，但政府仍會努力到最後一刻。即便台灣沒有受邀參與WHA，衛生福利部長陳時中也會率團赴日內瓦，舉行國際記者會與進行雙邊會議等，為台灣發聲。