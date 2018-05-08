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WHA未邀台灣 蔡總統：陳時中前往日內瓦發聲

2018-05-08 16:19中央社 台中8日電

蔡英文總統。聯合報系記者黃仲裕／攝影
蔡英文總統。聯合報系記者黃仲裕／攝影
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世界衛生大會（WHA）線上報名7日截止，台灣未獲邀請函；總統蔡英文今天表示，台灣會持續貢獻國際社會，「重點是支持台灣的人越來越多」，衛福部長陳時中也將前往日內瓦發聲。

蔡總統近日展開「五加二」產業創新系列行程，下午在台中市參訪百德公司後，接受媒體訪問表示，因政治性因素，台灣無法拿到參與WHA邀請函，但今年有更多朋友支持台灣，國際社會支持台灣加入WHA力道越來越大，很多國家願意站出來為台灣發聲。

蔡總統說，台灣醫療水準及防疫能力非常強，非常樂意貢獻國際社會，這段時間以來，台灣積極貢獻國際社會，得到很多朋友肯定，在國際間獲得的支持非常強。

蔡總統表示，台灣會持續貢獻國際社會，尋找更多加入國際主要組織和會議機會，「重點是支持台灣的人越來越多」。

陳時中今年是否會再前往日內瓦為台灣發聲？蔡總統說，時間到了就知道台灣去的團隊，「我想部長也應該是會去」。

今年WHA將於21日到26日在日內瓦舉行；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。西元2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但中共打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。

WHA日內瓦陳時中
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