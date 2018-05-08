WHA未邀台灣 瑞士媒體大篇幅刊登陳時中專文

2018-05-08 16:24 中央社 布魯塞爾8日專電



衛生福利部長陳時中。聯合報系記者曾吉松／攝影 分享 facebook WHA今年未邀請台灣，瑞士最重要的法語報紙「時報」今天大篇幅刊出衛福部長陳時中投書，指出世界衛生組織未遵照憲章行事，更忽視台灣人民參與全球衛生體系的願望。

世界衛生大會（WHA）5月21日起將在日內瓦召開，線上報名時間為日內瓦時間4月9日到5月7日深夜12時，目前截止日期已過，世界衛生組織（WHO）未向台灣發出邀請函。

駐日內瓦辦事處今天表示，在台灣未獲WHA邀請之際，「時報」（Le Temps）今天適時以「世界衛生組織應該承認台灣的貢獻」為題，大篇幅刊出陳時中專文，由於「時報」為瑞士最重要的法語報紙，也是日內瓦的國際組織官員及各國外交人員必讀的報紙之一，將更有效傳達台灣聲音。

陳時中在文中強調，在聯合國永續發展的目標下，全體會員誓言在2030年前完成全民健康覆蓋，近年來WHO不斷呼籲各國改善各項衛生健康措施以達成目標，人口2300萬的台灣，雖然不是世界衛生組織的會員，卻早在1995年就做到全民有保。

這篇投書指出，在台灣全民健保制度下，全體國民從出生起，不分年齡、貧富或職業，人人均享有平等就醫的權利。除此之外，在台灣工作或合法居留的外國人均受全民健保的保障，享有相同的醫療服務。

陳時中表示，台灣對於全民健保如何從無到有，也數次隨著外在經濟及社會環境轉變而予以修正，相信台灣的醫療體系可以作為其他國家榜樣，台灣在建立強大的全球醫療網絡方面可以發揮建設性作用，而與其他國家分享台灣經驗的最佳方式就是參加WHA。

他強調，但因為政治干擾，去年第70屆世界衛生大會未邀請台灣以觀察員身分出席，令人遺憾，WHO不僅沒有遵守其憲章，更忽視自世界各地許多國家和國際醫療團體的普遍要求對台灣展現包容性的聲音，籲請WHO及相關各方能夠以台灣長期在促進全球人類健康方面的貢獻，承認其以觀察員身分參與今年WHA的重要性和合法性，因為台灣可以帶來貢獻。

「時報」標榜瑞士中立立場，並以深度報導及分析見長，針對不同議題邀請專家學者撰文表達意見，也是瑞士政治人物發表意見的首選媒體之一，屬於社會菁英所閱讀的報紙。